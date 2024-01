Une équipe anti-Trump disparate se mobilise autour de Nikki Haley

À peu près au même moment, Hutchinson a appelé les électeurs du New Hampshire à soutenir Haley, le gouverneur du GOP Phil Scott du Vermont.

fait la même chose: “Après des années de controverse, de rhétorique violente et de polarisation croissante, la toute dernière chose dont nous avons besoin, ce sont quatre années supplémentaires de Donald Trump”, a déclaré Scott dans un communiqué, qualifiant Haley de “notre seule chance de garantir que l’Amérique ait le choix qu’elle mérite en novembre”. .»

Un peu plus d’une semaine plus tôt, l’ancien gouverneur du Maryland, Larry Hogan, considéré comme un possible candidat d’un troisième parti, avait soutenu Haley avant les caucus de l’Iowa, la qualifiant de « la plus grande chance » pour les républicains de présenter le meilleur candidat possible aux élections générales. élection.

Et le journal le plus important du New Hampshire, l’Union Leader, s’est joint au chœur ce week-end, soutenant Haley, vantant à la fois son caractère et son expérience. Malgré son penchant conservateur, le journal a soutenu Joe Biden lors des élections générales de 2020, défiant sa longue histoire de soutien aux conservateurs lors des élections générales.

“Si vous parvenez à choisir un scrutin républicain mardi”, indique l’éditorial, “nous vous exhortons à choisir Nikki Haley comme votre prochaine présidente. Le New Hampshire est prêt pour un changement. L’Amérique est prête pour un changement. Le monde est prêt pour un changement. Nous voulons une meilleure option que celle que nous avons eue au cours des huit dernières années, et Nikki Haley est cette option.

La liste des soutiens de dernière minute serait normalement une aubaine pour un candidat espérant influencer les électeurs dans les derniers jours d’une campagne. Mais pour Haley, cela comporte aussi des risques.

L’ancien ambassadeur à l’ONU a, comme la plupart des candidats républicains, soigneusement évité de s’en prendre de front à Trump. Ce n’est que récemment qu’elle a intensifié ses critiques à l’égard de l’ancien président et exclu la possibilité qu’elle accepte le poste de vice-présidente de Trump.

Même si les messages anti-Trump peuvent charmer l’électorat plus modéré du New Hampshire – qui comprend un nombre important d’électeurs indépendants – il est peu probable qu’ils plaisent aux conservateurs des autres États votant par anticipation. Et lors des récents arrêts de campagne dans le New Hampshire, Trump a tenté de mettre en valeur le soutien indépendant de Haley, affirmant que les libéraux tentaient « d’infiltrer la primaire républicaine » dans le New Hampshire.

Haley manque également toujours du soutien de deux des détracteurs de Trump les plus reconnaissables au niveau national : l’ancienne représentante Liz Cheney (Républicaine du Wyoming) et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie.

La sortie de Christie de la course au début du mois était sur le point d’être une victoire pour Haley, car les sondages indiquaient que les électeurs probables de Christie considéraient Haley comme un deuxième choix possible dans la course. Mais Christie, dont la campagne reposait sur la lutte contre Trump, a critiqué Haley alors qu’il sortait.

«Elle va se faire fumer», a été surpris Christie en train de dire à propos de Haley – bien qu’il ne l’ait pas mentionnée par son nom. « Et toi et moi le savons tous les deux. Elle n’est pas à la hauteur de ça.

Haley est toujours derrière Trump à deux chiffres dans les récents sondages auprès des électeurs de Granite State, sa progression semblant ralentir. Même Sununu, son principal substitut dans l’État, a tempéré ses attentes mardi.

« Elle n’est pas obligée de gagner. Je veux dire, écoutez, personne ne passe d’un chiffre à un chiffre en décembre à “vous devez absolument gagner” en janvier”, a-t-il déclaré dimanche lors d’une interview sur “Meet the Press” de NBC.

Trump, quant à lui, a obtenu le soutien de trois des autres candidats également : le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, Vivek Ramaswamy et plus récemment (et le plus cinglant) le sénateur Tim Scott, compatriote de Haley de la Caroline du Sud, ainsi que deux des ses principaux ennemis de 2016, le sénateur de Floride Marco Rubio et le sénateur du Texas Ted Cruz.

« En fin de compte, de quoi l’Amérique a-t-elle besoin pour le prochain président ? » Scott a déclaré dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN.

“La seule conclusion”, a-t-il ajouté plus tard, “c’est Donald Trump”.