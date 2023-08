Une équipe anti-bombes a été appelée alors que le centre commercial californien est évacué à cause de « toilettes suspectes » aux couleurs vives

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Un centre commercial du sud de la Californie a été évacué et un jeune homme arrêté après que des « toilettes suspectes » aient été abandonnées à proximité d’une salle de cinéma.

La police a évacué le centre commercial Americana à Glendale jeudi vers 20 heures, soupçonnée d’être à la bombe, et l’alerte a été levée environ deux heures plus tard, selon KTLA.

En découvrant les toilettes, qui avaient été peintes de plusieurs couleurs vives. la police a trouvé une note affirmant que des explosifs étaient cachés dans la porcelaine.

Les équipes anti-bombes se sont précipitées sur les lieux alors que les acheteurs du centre commercial étaient rassemblés vers les sorties. Des experts en explosifs ont ensuite examiné les toilettes mais n’ont rien trouvé de suspect à l’intérieur.

Actualités KCAL’ Sky Camera a capturé des images des toilettes richement décorées, qui avaient été laissées dans une zone pavée à côté de ce qui ressemblait à un pupitre. Il n’était pas clair si le stand était lié à l’incident des toilettes.

Un membre de l’équipe anti-bombes du département de police de Glendale s’est approché de toilettes peintes près du centre commercial Americana. (capture d’écran/KTLA)

La brigade anti-bombe a utilisé des drones et des équipements à rayons X pour examiner les toilettes, selon KTLA. Une fois que les rayons X sont revenus clairs, deux membres de l’équipe anti-bombe ont démonté les toilettes et ont ensuite nettoyé la zone.

Rick Caruso, le propriétaire du centre commercial, a publié une déclaration suite à l’incident.

« Plus tôt dans la soirée, un objet suspect et une note ont été laissés à l’Americana at Brand. Grâce à notre investissement important dans les mesures de sécurité, nous avons pu aider rapidement le GPD à identifier et localiser un suspect qui a ensuite été arrêté », a-t-il déclaré. «Nous ne tolérons aucune activité criminelle sur nos propriétés et prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos invités, locataires, résidents et employés. Nous exprimons notre gratitude à notre équipe de sécurité et au GPD pour leur réponse rapide et leur action visant à arrêter le suspect.

Timothy Taratchila, 22 ans, a été arrêté après avoir prétendument laissé des toilettes peintes près du centre commercial Americana à Glendale, en Californie, accompagné d’une note indiquant qu’une bombe se trouvait à l’intérieur. (Département de police de Glendale)

La police aurait arrêté un homme de 22 ans, Timothy Taratchila, en lien avec l’alerte à la bombe dans les toilettes. Il a été identifié après que la police a examiné des images de surveillance dans lesquelles elle le voyait en train de placer les toilettes à proximité du centre commercial.

M. Taratchila serait originaire de Burbank et était détenu au service de police de Glendale en attendant une caution de 15 000 $.

L’incident a laissé un présentateur de nouvelles incrédule alors qu’il rapportait exactement ce qui se passait dans le centre commercial.

« Vos yeux ne vous trompent pas », a déclaré Desmond Shaw de CBS News. « Je vais prononcer une phrase que je n’aurais jamais pensé prononcer, selon laquelle des toilettes suspectes ont provoqué l’évacuation de l’un des centres commerciaux les plus fréquentés de la grande région de Los Angeles », ajoutant que la situation était « bizarre ».