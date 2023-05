Une équipe a-t-elle surmonté un déficit de 0-3 lors des séries éliminatoires de la NBA

Les éliminatoires de la NBA 2023 sont proches de leur conclusion avec les finales à l’horizon. Une équipe a-t-elle déjà réussi à surmonter un déficit de 0-3 ?

Les séries éliminatoires de la NBA font partie de la saison depuis 1946, ce qui signifie que les fans au fil des ans ont été témoins de l’histoire. Que ce soit les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston remportant 17 titres NBA, ou les Bulls de Chicago remportant six titres en l’espace de huit ans, les fans ont eu d’innombrables souvenirs.

Mais qu’en est-il d’une équipe qui surmonte un déficit de la série 0-3 ?

En 2023, les Lakers, menés par LeBron James et Anthony Davis, ont été poussés au bord de l’élimination par les Denver Nuggets, qui n’avaient jamais atteint la finale de la NBA auparavant. Menés de 0 à 3, leur vie en séries éliminatoires est en jeu.

Ensuite, il y a les Celtics, qui font face à un trou similaire de 0-3 lors de la finale de la Conférence Est contre le Miami Heat.

Alors, une équipe a-t-elle déjà réussi à surmonter un déficit de 0-3 dans une série éliminatoire de la NBA pour la gagner ?

Une équipe a-t-elle déjà surmonté un déficit de 0-3 en séries éliminatoires de la NBA ?

Au moment d’écrire ces lignes, aucune équipe n’a jamais été en mesure de surmonter ce genre de déficit dans une série. Plus précisément, les équipes ont un dossier global de 0-149 lorsqu’elles sont en baisse de 0-3 dans une série éliminatoire, par SportsCenter.

Cela ne veut pas dire que certaines équipes ne l’ont pas tenté. Il y a trois équipes qui ont réussi à égaliser après avoir mené 0-3, mais chacune d’elles a perdu dans le match 7 de sa série respective pour être éliminée.

1951 : New York Knicks contre Rochester Royals (finales NBA)

1994 : Denver Nuggets contre Utah Jazz (demi-finales de la Conférence Ouest)

2003 : Portland Trail Blazers contre Dallas Mavericks (premier tour de la Conférence Ouest)

C’est une situation difficile pour n’importe quelle équipe de la NBA de rester coincée pendant les séries éliminatoires, car l’histoire montre qu’il est impossible de la surmonter. Cela ne veut pas dire que cela ne se fera jamais. Mais, à partir de maintenant, être en baisse de 0-3 est essentiellement le clou de la mort pour une équipe de la NBA.

