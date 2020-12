Hunter a ajouté qu’il estimait qu’il était injustement associé au contenu de l’annonce elle-même. «Les gens doivent se souvenir que je suis l’acteur, ce n’est pas qui je suis», a-t-il poursuivi. « Je suis une personne totalement différente dans la vraie vie. Et vous savez, je suis un enseignant. J’enseigne aux enfants … Mon visage est maintenant celui du patriarcat. C’est tellement whoa, attendez une minute … lent votre rôle. Ce n’est pas qui je suis. Vous devez différencier l’acteur du rôle et de la personne. »

En fin de compte, c’est Hunter qui a eu le dernier mot quand, le jour de Noël, il a révélé qu’il avait offert une petite amie Cassidy Baras– quoi d’autre? – un vélo Peloton. « En espérant que cela se passera mieux la deuxième fois … Joyeux Noël à ma vraie petite amie », a-t-il écrit sur Instagram à côté de la photo du couple posant avec un vélo, avant d’ajouter: « (ne me quittez pas.) »

Vous savez, juste au cas où.

Malheureusement, c’est exactement ce qui s’est passé. Comme Hunter l’a dit à E! News un an plus tard, « Je ne suis malheureusement plus avec ma petite amie, mais elle a le Peloton et l’utilise sûrement! Quand je l’ai eu pour elle, elle était tellement excitée et l’a beaucoup utilisé. Espérons qu’elle n’a pas vidé le vélo quand elle m’a largué. «

Il a poursuivi: «Vous pouvez certainement alerter le monde que @pelotonhusband est disponible et devrait probablement changer de nom. Le nom du mari ne fonctionne peut-être pas. «

La malédiction du Peloton frappe à nouveau.