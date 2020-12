Raji: An Ancient Epic, le premier jeu sur console de l’Inde qui a été développé et conçu dans le pays, a reçu une nomination pour le meilleur premier segment de jeu aux Game Awards 2020. Alors que le prix final de la catégorie a été remporté par un jeu indépendant basé au Royaume-Uni Le premier titre du développeur Kinetic Games, Phasmophobia, Raji: An Ancient Epic, sera un moment durable dans l’histoire de l’industrie du jeu indienne. Alors que les jeux mobiles ont connu une croissance régulière dans le pays, la conception et le développement de jeux à grande échelle n’ont pas encore vu leur percée en Inde. Sur cette note, Raji: An Ancient Epic, studio indien de développement de jeux indépendant, Nodding Heads Games, aura noté sa nomination comme l’un des meilleurs premiers jeux de 2020 comme un moment important de son voyage encore naissant.

S’adressant à News18, Avichal Singh, co-fondateur et concepteur de jeux chez Nodding Heads Games, a déclaré que le véritable truc consistait à trouver une maison d’édition avec laquelle s’associer et aider à financer le jeu. «Shruti (Ghosh, co-fondatrice et artiste de jeux) a quitté son emploi chez Electronic Arts et j’ai quitté le mien chez Zynga pour me réunir pour créer Nodding Heads. Après avoir construit notre démo de 15 minutes et l’avoir mise sur Kickstarter, nous avons appris que la collecte de fonds nécessite beaucoup plus de contacts, de relations publiques et d’autres choses, ce que nous n’avions pas. Nous avons été amorcés et avons eu nos économies et notre famille pour financer notre équipe de cinq membres à l’époque. Heureusement, nous avons remporté une subvention Unreal Dev, puis nous avons signé avec Super.com, un studio d’édition de jeux au Royaume-Uni, ce qui nous a aidés à survivre et à reprendre notre projet à grande échelle avec Raji en 2018 », déclare Singh.

LIRE AUSSI | Toute personne passionnée par le jeu peut avoir une carrière dans le jeu en Inde: Ubisoft Pune MD

Raji: An Ancient Epic suit un scénario d’action-aventure, où le royaume humain est témoin d’une invasion démoniaque. Dans un tel contexte, Raji, une jeune fille, a été choisie pour défendre l’humanité et vaincre les démons. Après avoir reçu des pouvoirs des dieux, le gameplay comprend Raji devant traverser de nombreux territoires et combattre des ennemis, tout en débloquant plus de pouvoirs pour elle-même. Finalement, le but du jeu est de vaincre le roi démon, Mahabalasura, et de sauver le frère de Raji, qui a été retenu captif.

Aujourd’hui, Nodding Heads a une équipe assez mince de 13 membres qui travaillent à distance, et bien que Singh dit qu’il n’est pas disposé à partager les chiffres officiels, il dit qu’en termes de ventes et de revenus, le jeu se comporte selon leurs attentes. jusque là. Il ajoute: «Notre sortie à l’événement Nintendo Indie World en août 2020 en tant qu’exclusivité chronométrée a été l’un de nos plus grands moments jusqu’à présent, et gagner une nomination aux Game Awards 2020 en tant que meilleur premier jeu a également été fantastique.» Jusqu’à présent, la première tentative de Nodding Heads Games d’un jeu sur console entièrement fabriqué en Inde a reçu des critiques généralement positives de la part des cercles internationaux du jeu, en particulier pour son attrait visuel et sa tentative de s’intégrer dans la mythologie culturelle des références à un style de jeu familier.

Construit sur la plate-forme Unreal Engine d’Epic Games, Raji: An Ancient Epic a également reçu le soutien d’Epic dans le but d’atteindre un public plus large. Étant le premier jeu sur console à avoir été entièrement conçu, développé et fabriqué par une équipe en Inde, Raji: L’histoire d’une épopée ancienne jusqu’à présent est une histoire que les premiers événements de l’industrie doivent souvent raconter. Comme nous le dit Singh, «nos sommets d’aujourd’hui l’emportent sur les creux des années précédentes, et je suppose que cela signifie que nous sommes dans la bonne direction.»

Espérons que ses débuts avec les principales plates-formes de jeux et sa participation avec les principaux éditeurs de jeux aideront à définir la voie à suivre pour les futurs développeurs de jeux dans le pays et à faire évoluer une industrie du jeu naissante qui est largement centrée sur le jeu mobile en ce moment.