Une éponge de mer “éternue” pour déboucher les déchets des pores, selon une étude

Éternuer est l’un des moyens les plus anciens et les plus courants de se débarrasser des irritants et des déchets indésirables de nombreux organismes. Maintenant, il a été découvert par un groupe de chercheurs que les éponges, qui sont l’une des formes animales les plus anciennes à exister sur Terre, le font aussi. Les éponges de mer éternuent pour déboucher leur système de filtration interne qui aurait pu être rempli de déchets solides. De cette façon, ils jouent un rôle important dans le cycle des nutriments dans de nombreux écosystèmes aquatiques.

Les résultats ont été révélés dans un article de recherche rédigé par Jasper de Goeij, écologiste marin à l’Université d’Amsterdam, et ses collègues. L’étude publiée jeudi dans le Journal of Current Biology a également révélé que le mucus que les éponges libèrent est utilisé comme nourriture par les animaux vivant avec elles.

Dans une vidéo accélérée, les chercheurs ont capturé le comportement de deux espèces d’éponges – l’éponge tubulaire des Caraïbes Aplysina Archeri et une espèce indo-pacifique du genre Chelonaplysilla. L’examen des images les a aidés à comprendre un mécanisme complètement différent d’élimination des particules par l’organisme multicellulaire. L’équipe a déclaré que les contractions avaient également été observées plus tôt dans ces organismes aquatiques, mais que les détails restaient flous.

« Nous avons trouvé beaucoup de [ejected] Les matériaux sont probablement des particules inorganiques, c’est-à-dire du sable, des sédiments, des choses que l’éponge ne peut pas utiliser et qui obstruent peut-être le système et dont il doit se débarrasser », a déclaré de Goeij.

Il a en outre précisé que les éponges n’éternuent pas comme le font les humains. « Un éternuement à l’éponge prend environ une demi-heure. Mais l’éponge et les éternuements humains existent en tant que mécanisme d’élimination des déchets », a-t-il déclaré.

L’eau pleine de nutriments pénètre dans les éponges à travers divers pores minuscules. L’excès d’eau et les matériaux indésirables sont ensuite filtrés à travers différentes ouvertures. «Ce sont des éponges; ils ne peuvent pas simplement marcher vers un autre endroit lorsque l’eau autour d’eux devient trop sale pour eux », a déclaré de Goeij expliquant que c’est à ce moment que le mécanisme des « éternuements » entre en jeu.

Dans les vidéos partagées par les auteurs de l’article, on voit des arrivées d’eau libérer lentement le mucus, qui s’accumule ensuite à la surface de l’éponge. Alors que le mucus pourrait être un déchet pour les éponges, les poissons et autres animaux le considèrent comme de la nourriture, selon Niklas Kornder, chercheur de l’équipe de de Goeij.

De nombreux aspects des éternuements de l’éponge restent encore incertains et des analyses supplémentaires seront nécessaires pour savoir ce qui se passe exactement lorsqu’ils éternuent, ont déclaré les chercheurs.

