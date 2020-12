Notant que la prévalence des problèmes de colonne vertébrale s’est multipliée au cours de la COVID-19[feminine Lockdown, un médecin senior basé à Delhi dit qu’en regardant le nombre croissant de cas liés à la colonne vertébrale, il ne serait pas exagéré de dire qu’une épidémie silencieuse se développe.

Le facteur associé est le mode de vie sédentaire forcé, la position assise prolongée, le manque d’exercice et une activité insuffisante. Une mauvaise compréhension de l’ergonomie de la colonne vertébrale conduit à une mauvaise posture et contribue également, explique le Dr Samir K Kalra, consultant, département de neurochirurgie de l’hôpital Sir Ganga Ram.

«Les consultations liées à la colonne vertébrale ont augmenté et la raison en est principalement un mode de vie sédentaire qui nous a été imposé par la maladie. Il y a eu un changement significatif dans les activités quotidiennes de la vie de presque tout le monde au cours de cette période de verrouillage. Les maux de dos sont considérés parmi les troubles professionnels les plus courants conduisant à l’absentéisme lié au travail. Les douleurs cervicales sont tout aussi pénibles et épouvantables. Elles entraînent un énorme fardeau économique et pourraient devenir une contrainte majeure dans notre économie déjà affaiblie », a déclaré le Dr Kalra à IANSlife.

Interrogé sur le groupe démographique le plus à risque, le médecin désigne les personnes âgées parmi les sous-groupes de personnes les plus touchées au cours de cette période.

« Le fait qu’ils ont déjà des musculatures vertébrales fragilisées et faibles ainsi qu’une inactivité forcée entraînant une augmentation de la charge vertébrale. Le principal soutien de la colonne vertébrale provient des muscles et il est important de les garder souples et forts. Il est difficile pour les personnes âgées de faites-le. «

Un autre sous-ensemble est constitué de professionnels travaillant à domicile, explique le médecin. << Le travail à domicile et sur un ordinateur portable pendant de longues périodes a entraîné de nombreux problèmes de dos et de cou. Cela concerne non seulement les professionnels, mais aussi les enseignants et les étudiants qui ont soudainement été forcés de rester assis pendant des heures et de travailler sur des écrans. Les femmes de la maison sont un autre sous-ensemble touché en raison du travail domestique supplémentaire dû au manque d'aide domestique. Ceci, associé au stress et à l'anxiété supplémentaires dus à la pandémie COVID, qui est commune à toutes les personnes touchées, provoque un effet cumulatif. "

Quels sont les conseils de prévention des problèmes de colonne vertébrale qui deviennent incontrôlables?

Cependant, tout espoir n’est pas perdu et les problèmes peuvent être gérés, dit-il.

– Il faut comprendre que la mécanique de la colonne vertébrale est différente pour chaque individu. Bien qu’il existe certains moyens de prévention courants, chaque personne doit comprendre et faire ses propres ajustements. Cela comprendrait des ajustements de taille individualisés pour chacun pendant la position assise et la marche en fonction de la taille, du poids, de la longueur de la colonne vertébrale, de la longueur des membres et des angulations du cou. Ceci est facile à faire et peut être préventif d’une situation morbide majeure.

– Des pauses et des étirements périodiques sont également nécessaires pour réduire la tension de la colonne vertébrale.

– L’attention à la posture pendant le sommeil est également importante, y compris essentiellement les oreillers et les matelas appropriés. La colonne vertébrale est un système complexe avec une durée de vie limitée, et ce n’est que par de bons soins que nous pouvons la maintenir saine et fonctionnelle.

– Ce n’est pas la quantité de travail ou la charge qu’il supporte qui cause l’usure mais plus encore le travail effectué dans les mauvaises positions qui entraîne des dommages.