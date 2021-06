Une épidémie mortelle de champignon noir liée à Covid met l’Inde à genoux avec un «taux de mortalité de 50%» dévastateur

L’INDE est aux prises avec un fléau d’infections fongiques noires liées au variant mutant du coronavirus – avec un taux de mortalité de plus de 50 %.

Les médecins ont tiré la sonnette d’alarme après que des dizaines de milliers de cas de mucormycose, une maladie mangeuse de chair, ont frappé des hôpitaux déjà submergés de patients de Covid.

L’Inde a déclaré qu’il s’agissait d’une épidémie en mai lorsqu’au moins 11 000 patients avaient développé une mucormycose après s’être remis de Covid.

Désormais, le chiffre est estimé à plus de 28 000, avec des centaines de morts.

L’énorme pic d’infections a conduit certains experts à croire que c’est la nouvelle souche virulente Delta qui balaie le pays qui est derrière elle.

La mucormycose est une maladie rare qui peut tuer les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Elle est causée par des moisissures communes trouvées dans les sols, qui, lorsqu’elles sont inhalées, peuvent attaquer les poumons et les sinus avant de se propager au visage, au cerveau et à d’autres organes.

Il provoque un noircissement du nez et des yeux, une vision floue ou double, des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

Et s’il n’est pas détecté tôt, les taux de mortalité varient de 46 % à 96 %, selon l’agence américaine le CDC.

De nombreux survivants ont besoin d’une intervention chirurgicale drastique pour éliminer le champignon mangeur de chair agressif – environ 60% des patients en Inde ayant besoin d’au moins un œil enlevé ainsi que des parties de leur visage.

LIEN DIABÈTE

Initialement, l’explosion des cas a été imputée à la surutilisation de stéroïdes pour traiter Covid.

Les stéroïdes affaiblissent le système immunitaire et rendent les patients vulnérables à d’autres infections.

Mais maintenant, de nombreux médecins pensent que c’est la variante du delta indien elle-même qui est à l’origine de la maladie, rapporte le Daily Telegraph.

On pense que le virus endommage le pancréas et déclenche un diabète à apparition rapide et une augmentation de la glycémie, ce qui permet au champignon de prospérer.

Le Dr Shailesh Kothalkar, un éminent chirurgien des oreilles, du nez et de la gorge à Nagpur, a déclaré qu’il ne verrait normalement que deux ou trois mucormycose par an.

Depuis mars, lorsque la deuxième vague a frappé, il a traité plus de 280 patients et en a opéré 151.

« Cette nouvelle variante endommage les cellules bêta du pancréas, qui produisent de l’insuline et régulent la glycémie », a déclaré le Dr Kothalkar.

« Nous avons besoin de plus d’enquêtes à ce sujet, mais nous voyons cela concernant une nouvelle pandémie, environ 40% de patients supplémentaires développent un diabète après avoir eu Covid-19 au cours de cette deuxième vague. »

Le Dr Shrinivas Chavan, chirurgien ORL à Mumbai, a déclaré : « Il y avait également une forte utilisation de stéroïdes lors de la première vague de Covid-19 en Inde, mais nous n’avons pas vu cette augmentation des cas de mucormycose.

« J’avais vu 45 patients dans toute ma carrière et maintenant nous avons eu 66 patients admis en seulement un mois. Au cours des cinq derniers jours, nous avons à peine dormi, nous avons fait 40 interventions chirurgicales.

Il y a également eu une augmentation alarmante des cas au Népal voisin, où la variante indienne est dominante.

Et des études suggèrent que d’autres variantes en plus de la mutation indienne peuvent également déclencher le diabète.

La semaine dernière, les premiers cas de champignon noir mortel liés au Covid ont été enregistrés au Chili et en Uruguay.

QU’EST-CE QUE LA MUCORMYCOSE ? Mucormycose est le nom utilisé pour toute infection fongique causée par un groupe de moisissures appelées mucormycètes. Ces moisissures vivent dans tout l’environnement. La mucormycose affecte principalement les personnes qui ont des problèmes de santé ou qui prennent des médicaments qui diminuent la capacité du corps à combattre les germes et les maladies. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les symptômes varient en fonction de l’endroit où le champignon se développe. Les symptômes de la mucormycose rhinocérébrale (sinus et cerveau) comprennent : Mal de crâne

Gonflement facial unilatéral

Congestion nasale ou sinusale

Lésions noires sur l’arête nasale ou la partie supérieure de l’intérieur de la bouche qui s’aggravent rapidement

Fièvre Les symptômes de la mucormycose pulmonaire (poumon) comprennent : Fièvre

Toux

Douleur thoracique

Essoufflement Les symptômes de la mucormycose gastro-intestinale comprennent : Douleur abdominale

Nausée et vomissements

Saignement gastro-intestinal

Cela survient alors que la variante indienne menace les plans des ministres britanniques de supprimer la distanciation sociale, mais gardez les masques faciaux et le travail à domicile en place après le 21 juin.

La mutation est à l’origine de près des trois quarts de tous les cas au Royaume-Uni et a été trouvée dans plus de 250 des plus de 300 autorités anglaises.

Mais le succès du déploiement du vaccin au Royaume-Uni serait responsable du faible nombre de décès récents – malgré l’augmentation des cas de mutation indienne.