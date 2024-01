Une épidémie mortelle de bactéries dans les spas du New Hampshire en tue un et en hospitalise un autre dans un spa chic

Par Luke Andrews Health Reporter pour Dailymail.Com









Une épidémie mortelle de bactéries dans les spas du New Hampshire a fait un mort et un autre hospitalisé.

Les patients sont tombés malades de la maladie du légionnaire et ont souffert d’une pneumonie grave après avoir séjourné au Mountain View Resort and Spa, à 200 $ la nuit, dans le nord de l’État.

Tous deux s’étaient plongés dans le spa, l’un d’eux pas plus tard que le mois dernier, avec des prélèvements confirmant que ses eaux étaient contaminées par la bactérie à l’origine de la maladie.

Parmi les patients se trouvait Barbara Kruschwitz, 71 ans, décédée une semaine seulement après son retour chez elle dans le Massachusetts et le diagnostic d’infection.

Les autorités affirment que le spa était probablement la source de l’épidémie et qu’il a maintenant été vidé et fermé au public afin de minimiser le risque de nouvelles infections.

La découverte a été révélée quelques jours seulement avant le vote de l’État lors des élections primaires républicaines de ce soir.

La bactérie à l’origine de la maladie du légionnaire a été détectée dans le spa du Mountain View Resort and Spa à Whitefield, dans le nord de l’État.

La photo ci-dessus montre un bain à remous situé dans l’hôtel. L’établissement propose également un parcours de golf, une cuisine raffinée et des forfaits journée au spa.

Barbara Kruschwitz, 71 ans, de Merrimac, Massachusetts, avait séjourné au Mountain View Grand Resort & Spa à Whitfield, New Hampshire, début octobre. Une semaine après sa visite, elle a été hospitalisée pour une infection mortelle et est décédée le 10 octobre.

Un porte-parole du département local de la santé a déclaré : «[We] ont effectué des tests initiaux, qui ont révélé que la bactérie Legionella était présente dans le spa du complexe.

“À ce stade de l’enquête, le ministère pense que le spa pourrait avoir été la source d’exposition à la légionelle pour les deux individus.”

Ils ont ajouté : « Le bain à remous du complexe reste fermé et ne représente aucune menace pour le public. »

Les analyses de l’eau des deux piscines de l’hôtel et de l’eau des robinets ont donné des résultats négatifs pour la bactérie mortelle. Aucune autre source de légionelle à l’hôtel n’a été détectée

La maladie du légionnaire est causée par la bactérie Legionella, qui peut se développer dans les réserves d’eau, particulièrement les plus chaudes.

Les gens peuvent être infectés en respirant des gouttelettes d’eau ou des vapeurs d’eau contaminée, la bactérie infectant leurs poumons.

Les patients peuvent commencer à souffrir de fièvre, de maux de tête et de léthargie dans les deux semaines suivant l’infection, qui évoluent ensuite progressivement vers une pneumonie ou d’autres complications.

Environ 10 pour cent des personnes atteintes de la maladie du légionnaire mourront à cause de complications liées à leur maladie, mais chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, le taux de mortalité peut atteindre 30 pour cent.

Les médecins tenteront normalement de combattre l’infection avec des antibiotiques.

L’hôtel dispose également de deux piscines, qui ont également été testées pour la bactérie à l’origine de la maladie du légionnaire – bien que ces résultats se soient révélés négatifs.

L’image ci-dessus montre une salle de bain dans une chambre du complexe et spa, où une chambre coûte 200 $ par nuit.

On ne sait pas exactement comment la bactérie est entrée dans le spa, mais on sait qu’elle se développe naturellement dans l’eau douce et qu’elle pourrait ensuite être transportée dans un spa par les baigneurs.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent que les niveaux de chlore de l’eau du spa soient testés régulièrement afin d’éviter une épidémie.

Tout ce que vous devez savoir sur la primaire du New Hampshire Les yeux de l’Amérique seront demain tournés vers le New Hampshire, qui deviendra le deuxième État à voter pour son candidat républicain préféré à la présidentielle.

La patiente décédée, une femme de 71 ans du Massachusetts, s’appelait Barbara Kruschwitz.

Le deuxième patient n’a pas été nommé, mais on sait qu’il a visité le spa depuis le Rhode Island le mois dernier.

Aucun autre cas n’a été détecté à ce jour dans le cadre de l’épidémie.

Le ministère local de la Santé a révélé le lien avec le spa une semaine avant les primaires du New Hampshire, qui doivent avoir lieu cette semaine.

Mme Kruschwitz a séjourné au Mountain View Grand Resort & Spa à Whitfield début octobre.

Mais une semaine après sa visite, elle a été hospitalisée pour une infection mortelle et est décédée le 10 octobre.

Son mari affligé, Henry Kruschwitz, a déclaré à une filiale locale Actualités ABC5 que sa femme a nagé dans la piscine et utilisé le bain à remous.

Il pense que la bactérie pourrait s’être propagée par les aérosols d’eau, ce qui a été attribué à son décès.

Il a dit WMU que sa femme “Le cœur s’était arrêté et elle n’a pas pu être réanimée.”

Le Dr Benjamin Chan, épidémiologiste au ministère de la Santé et des Services sociaux du New Hampshire, a déclaré au média que les invités infectés n’avaient aucun lien.

“Ils étaient au complexe à des moments différents, en fait, à des mois différents et séjournaient dans des chambres différentes.”

Il a ajouté: “Tous deux étaient des personnes âgées et tous deux ont été hospitalisés pour leur infection, ce qui est souvent le cas avec la maladie du légionnaire.”

Et ci-dessus, l’un des halls d’entrée de la station, où de nombreux militants pourraient rester en avance sur les primaires.

Un représentant de l’hôtel a déclaré à DailyMail.com : « Des tests effectués par la Division des services de santé publique du New Hampshire ont détecté une trace de bactérie Legionella dans le filtre du spa de la propriété.

«Il n’est pas clair pour le moment, et on ne le saura peut-être jamais, si les traces de Legionella provenaient de la même bactérie qui a conduit à la maladie de deux anciens invités.»

“Le spa intérieur, lorsqu’il était opérationnel, était un système autonome et les traces de Legionella étaient isolées du reste de la propriété.”

Ils ont ajouté : « Par beaucoup de prudence, la propriété a immédiatement vidé, fermé et éliminé le spa et il n’est pas prévu de le rouvrir.

“Mountain View continuera à travailler en étroite collaboration avec le DPHS pour garantir la santé et la sécurité de nos clients.”