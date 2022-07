Une épidémie mondiale de monkeypox – Vox

L’épidémie mondiale de monkeypox a commencé début mai 2022. Depuis lors, plus de 15 000 cas de monkeypox ont été identifiés dans plus de 60 pays. La maladie causée par le virus de la variole du singe implique généralement quelques jours de fièvre et de gonflement des ganglions lymphatiques suivis d’une éruption cutanée pouvant laisser des cicatrices. La plupart des cas de l’épidémie actuelle se sont résolus sans hospitalisation ni besoin de médicaments. Au 20 juillet, il y a eu cinq décès, tous en Afrique.

Le monkeypox est lié au virus de la variole et l’immunité contre la variole protège contre le monkeypox. Mais à partir de 1980, la variole a été éradiquée chez l’homme et les vaccinations contre la variole sont devenues rares – et les cas humains de variole du singe ont augmenté.

Avec le monkeypox, le monde fait face à une situation très différente de celle des premiers jours de Covid-19. Le monkeypox, contrairement au SRAS-CoV-2, est une quantité connue. Nous avons plus d’outils pour le prévenir et le traiter – bien plus que nous n’en avions pour Covid-19 au début de la pandémie – et la santé publique et le grand public se sont beaucoup entraînés à prendre des mesures pour empêcher la propagation des infections.

