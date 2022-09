TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – Les responsables fédéraux ont annoncé mardi leur intention de répertorier la chauve-souris tricolore en voie de disparition – la deuxième espèce de chauve-souris américaine recommandée pour la désignation cette année car une maladie fongique ravage leurs populations.

Le US Fish and Wildlife Service a proposé en mars de reclasser la chauve-souris nordique de menacée à en voie de disparition alors qu’elle atteignait le bord de l’extinction. La chauve-souris nordique et la chauve-souris tricolore font partie d’une douzaine de chauves-souris nord-américaines atteintes du syndrome du nez blanc, qui perturbe leur hibernation hivernale cruciale.

“Le syndrome du nez blanc décime les espèces de chauves-souris en hibernation comme la chauve-souris tricolore à un rythme sans précédent”, a déclaré Martha Williams, directrice de l’agence. « Les chauves-souris jouent un rôle si important pour assurer un écosystème sain. Le service est profondément engagé à poursuivre nos recherches vitales et nos efforts de collaboration avec des partenaires pour atténuer d’autres impacts et rétablir les populations de chauves-souris tricolores.

Les chauves-souris donnent chaque année un coup de pouce estimé à 3 milliards de dollars à l’économie agricole américaine grâce à la lutte antiparasitaire et à la pollinisation des cultures, selon le gouvernement.

Le syndrome du nez blanc a causé un déclin de 90 % des chauves-souris tricolores depuis que la maladie a fait sa première apparition aux États-Unis à New York en 2006. Parmi les plus petites chauves-souris d’Amérique du Nord, elles portent le nom des trois nuances distinctives de leurs cheveux jaune brunâtre. .

Leur aire de répartition historique comprend 39 États à l’est des montagnes Rocheuses et quatre provinces canadiennes de l’océan Atlantique aux Grands Lacs, ainsi que des sections de l’est du Mexique et de l’Amérique centrale.

La maladie ressemble à un duvet blanc sur le museau et les ailes des chauves-souris. Cela les amène à se réveiller de l’hibernation et à chercher de la nourriture avant le printemps, entraînant la déshydratation et la famine.

Le champignon responsable de la maladie se développe dans les types d’endroits froids et humides idéaux pour l’hibernation des chauves-souris : mines abandonnées, grottes et tunnels.

Le reste de l’année, les chauves-souris tricolores se perchent parmi les grappes de feuilles des arbres et s’éclipsent au crépuscule pour attraper des insectes tels que des mouches, des mites et des coléoptères.

Leur forte chute rend les chauves-souris plus vulnérables à d’autres menaces aggravées par les changements de température et de précipitations liés au réchauffement climatique, a déclaré le Fish and Wildlife Service. Parmi eux figurent les perturbations de l’habitat et les décès causés par les éoliennes.

Lors de l’ajout d’une espèce à la liste en voie de disparition ou menacée, les autorités désignent souvent des zones «d’habitat critique» où elles peuvent être protégées. Mais l’agence a décidé de ne pas le faire pour la chauve-souris tricolore, car la perte d’habitat n’est pas à l’origine de son effondrement. Et identifier publiquement les endroits où ils se perchent pourrait augmenter le risque de vandalisme ou d’autres dommages.

La décision est logique car les chauves-souris se dispersent si largement, a déclaré Allen Kurta, professeur de biologie et expert en chauves-souris à l’Université Eastern Michigan. Ils ont tendance à se percher et à hiberner seuls ou avec quelques autres.

“Tant que nous maintenons les forêts pour fournir un fourrage adéquat, elles ont ce dont elles ont besoin”, a déclaré Kurta. “C’est la maladie qui les tue vraiment.”

Une liste inciterait le Fish and Wildlife Service à travailler avec l’industrie, les propriétaires fonciers et d’autres sur les moyens de limiter les dommages.

Plus de 150 agences gouvernementales, tribus et organisations à but non lucratif étudient comment arrêter le syndrome du nez blanc et aider les chauves-souris à se rétablir, a indiqué le service. Ils surveillent la propagation et les effets de la maladie tout en testant des traitements potentiels.

Un correctif ne semble pas proche, a déclaré Kurta, qui a assisté à une réunion de spécialistes en juin. Parmi de nombreuses idées, il y a l’utilisation de la lumière ultraviolette et des produits chimiques pour tuer les spores de champignons ou limiter leur propagation, a-t-il dit, mais il serait difficile de les appliquer dans les nombreux sites où les chauves-souris se perchent et hibernent. Les scientifiques tentent également de développer un vaccin.

La plupart des espèces de chauves-souris touchées ne donnent naissance qu’à un ou deux petits par an, ce qui signifie que leur rétablissement nécessitera de nombreuses années même si la maladie est maîtrisée, a déclaré Kurta.

Le Fish and Wildlife Service recueillera les commentaires sur l’inscription proposée jusqu’au 14 novembre et organisera une audience publique le 12 octobre. Il prendra une décision dans un délai d’un an.

John Flesher, l’Associated Press