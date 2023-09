Une « épidémie » de vol à l’étalage frappe une grande ville européenne alors que les magasins proposent d’équiper leur personnel de caméras corporelles

Les grandes chaînes de vente au détail du Royaume-Uni sont devenues si préoccupées par l’augmentation des vols à l’étalage qu’elles ont fourni à leurs employés des caméras corporelles pour dissuader la criminalité.

« Récemment, nous avons eu une augmentation massive des cas de vol à l’étalage », a déclaré Benedict Selvaratnam, propriétaire du Fresh Market in Court à Croydon à Londres, à Fox News Digital. « Auparavant, il y avait trois à cinq incidents par semaine, maintenant nous en subissons entre trois et dix par jour. C’est vraiment hors de contrôle. »

La chaîne de mode Primark a rejoint les chaînes de supermarchés Tesco et Sainsbury’s en fournissant à ses employés des caméras corporelles et en ajoutant des agents de sécurité ainsi que des caméras et des systèmes de vidéosurveillance.

L’augmentation des mesures intervient alors que des entreprises comme Target, Foot Locker et Dick’s Sporting Goods ont toutes averti que leurs bénéfices étaient sous pression en raison de pertes de stocks dues à des vols. La chaîne de grands magasins John Lewis a déclaré plus tôt ce mois-ci que les vols à l’étalage avaient atteint des niveaux « épidémiques » en Grande-Bretagne.

George Weston, PDG d’Associated British Foods, propriétaire de Primark, a récemment annoncé ces nouvelles mesures, soulignant que même si la police et le Crown Prosecution Service « font davantage » pour s’attaquer à un « problème qui ne fait que s’aggraver », les efforts ne sont « pas suffisants ». encore. »

Sainsbury’s a fait la une des journaux pour la première fois en février 2020 pour ses mesures de sécurité supplémentaires dans quelques endroits dans le cadre d’un programme pilote au milieu des appels des propriétaires d’entreprises pour une répression de la criminalité, a rapporté l’Evening Standard.

Dans une déclaration à Fox News Digital, un porte-parole de Sainsbury’s a déclaré que « la sécurité de nos collègues et de nos clients continue d’être notre priorité absolue ».

« Nous avons été le premier détaillant à présenter un collègue–« Nous avons porté des caméras en 2018 pour protéger notre équipe, et nos collègues portent désormais des caméras dans chaque magasin Sainsbury’s », a expliqué le porte-parole. « Nous avons augmenté le nombre d’agents de sécurité dans nos magasins cette année et utilisons des mesures pour dissuader les activités criminelles, comme nos détectives en magasin. et portes de sécurité.

« La prévention et la réduction de la criminalité dans nos magasins soutiendront nos efforts continus visant à maintenir des prix bas pour les clients », a ajouté le porte-parole, notant que la société prévoit d’achever cette année le déploiement de caméras corporelles dans les chaînes de magasins Argos.

Ken Murphy, directeur général de Tesco Dans un article d’opinion sur la décision prise au début du mois de renforcer considérablement la sécurité dans les magasins, il a insisté sur le fait que les magasins « ne peuvent pas continuer comme ça ».

« Après une longue campagne menée par les détaillants et les [Union of Shop, Distributive and Allied Workers] « L’année dernière, le gouvernement a fait des attaques contre les employés des magasins une circonstance aggravante dans les condamnations, ce qui signifie que les contrevenants devraient être condamnés à des peines plus longues », a-t-il écrit. « Les juges devraient faire usage de ce pouvoir.

« Mais nous devons aller plus loin, comme en Écosse, et faire des abus ou des violences envers les travailleurs du commerce de détail un délit en soi », a-t-il ajouté. Il faisait référence à la loi écossaise de 2021 sur la protection des travailleurs, qui érige en infraction pénale le fait d’agresser, de menacer ou d’abuser des travailleurs du commerce de détail.

Murphy a appelé à une plus grande coopération entre les entreprises pour partager des informations et travailler avec la police, déclarant : « Nous ne pourrons arrêter ces choses que si nous travaillons ensemble. »

La criminalité a chuté pendant la pandémie, mais elle est largement revenue aux niveaux d’avant la pandémie. À Londres, le nombre d’incidents de vol signalés, qui sont définis comme la spoliation illégale de biens sans violence ni intimidation, est largement revenu au même rythme. Environ 22 595 cas ont été signalés en août 2023.

Selvaratnam a expliqué que le manque d’autorité dans les rues la nuit semble avoir enhardi les criminels potentiels et conduit à une « augmentation massive au cours des derniers mois ».

Il a allégué que l’absence de sanctions pour les délits mineurs avait également contribué à accroître l’activité criminelle.

« Ils sont bien conscients que la police ne dénoncera aucun type de vol en dessous de 50 £ (environ 65 $). Ils sont donc tout à fait à l’aise avec cette valeur, sachant qu’il n’y aura probablement pas de vol. « C’est une réponse de la police. C’est pourquoi ils continuent de le faire », a soutenu Selvaratnam.

Le Daily Telegraph a rapporté en août que le ministère britannique de la Justice publierait un nouveau projet de code de bonnes pratiques qui suggérerait aux policiers d’émettre des avertissements aux primo-délinquants dans les cas de délinquance de « faible niveau », qui incluent le vol et le vol à l’étalage, dans le but d’aider à atténuer l’immense arriéré des affaires devant les tribunaux pénaux.

« Le système actuel de ces sanctions est devenu lourd et a conduit à des incohérences dans leur utilisation », a déclaré le ministre d’État britannique chargé des prisons, de la libération conditionnelle et de la probation, Damian Hinds, qui a souligné que le système nécessiterait une révision approfondie.

« Ce système simplifié garantira aux victimes que justice sera rendue, mieux étouffera dans l’œuf la criminalité de niveau inférieur et garantira que les délinquants les plus graves seront toujours sous les projecteurs de la salle d’audience », a-t-il ajouté.

Reuters a contribué à ce rapport.