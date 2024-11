Une épidémie de tornade frappe l’Oklahoma après minuit

Plusieurs tornades dangereuses se sont formées après minuit dans l’Oklahoma, causant des dégâts importants dans tout l’État, notamment près de la base aérienne de Tinker, à Harrah et dans d’autres parties de la région métropolitaine d’Oklahoma City.

Une menace de temps violent demeure, y compris un surveillance des tornades active jusqu’à 9 heures du matin pour une grande partie du centre et de l’est de l’Oklahoma. Le temps violent devrait revenir plus tard dimanche.

Les dégâts sont étudiés après le passage des tempêtes

Dans le comté de Stephens, un répartiteur du bureau du shérif a déclaré que des lignes électriques étaient tombées en panne. Le personnel d’urgence était présent dans le comté pour évaluer d’autres dégâts.

Un tracker de tempête News9 a partagé des images de dégâts à l’école primaire de Newcastle.

Le service d’incendie d’Oklahoma City a répondu aux informations faisant état de dégâts causés par la tempête au sud de la base aérienne de Tinker et dans l’extrême est du comté d’Oklahoma, près de l’autoroute à péage Kickapoo.

Le risque de temps violent persiste de dimanche à lundi

Le National Weather Service a déclaré tôt dimanche matin que l’État verrait risque persistant de temps violent dimanche alors que des orages épars se forment dans l’après-midi et le soir. Les inondations constitueront également une menace.

Les tempêtes quitteront la zone lundi.

Des maisons de Valley Brook détruites

Le chasseur de tempêtes Jordan Hall a publié des photos de Valley Brook, une petite communauté du sud-est d’Oklahoma City.

Tornade active à l’est d’Oklahoma City

Un avertissement de tornade a été émis pour le comté de Lincoln, à l’est d’Oklahoma City. Cela inclut Wellston.

Mises à jour du Service météorologique national

Alertes météo : veille de tornade et avertissements de tornade émis

Que faire en cas d’alerte tornade

Soyez prêt : des tornades sont possibles dans et autour de la zone mentionnée dans la veille. Soyez prêt à agir rapidement.

NWS :Comment se préparer à une tornade

Que faire en cas d’avertissement de tornade

Agissez maintenant. Un avertissement signifie que quelqu’un a vu une tornade ou qu’une tornade a été signalée par un radar météorologique. En cas d’avertissement de tornade, il existe un danger imminent pour la vie et les biens. Tout le monde devrait se déplacer dans une pièce intérieure située à l’étage le plus bas d’un bâtiment solide et éviter les fenêtres.

Consultez les mises à jour en direct sur l’impact de la météo sur la puissance de l’OGE.

Voir les mises à jour en direct sur l’impact de la météo Puissance PSO.

Tenez-vous au courant des fermetures d’écoles, d’églises et d’événements en utilisant le lien ci-dessous.

