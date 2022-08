Une épidémie de streptocoque A dans une résidence pour personnes âgées à Montréal fait 4 morts

Quatre personnes sont décédées après une éclosion de maladie à streptocoque du groupe A (SGA) dans une résidence privée pour aînés (RPA) de l’ouest de Montréal.

Selon les responsables de la santé publique de Montréal, il y a six cas confirmés d’infection aux Résidences Floralies de Lachine.

Les responsables insistent sur le fait qu’ils ne peuvent pas commenter les détails, mais ont confirmé que l’épidémie s’est déjà propagée à une deuxième résidence pour personnes âgées, Les Résidences Floralies à LaSalle, où au moins un cas a été détecté.

« En ce moment, la Santé publique montréalaise surveille de près la situation et une enquête épidémiologique est en cours », a déclaré Jean Nicolas Aubé, porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île- de-Montréal.

Ce n’est pas la première fois que la Résidence Les Floralies voit une épidémie de streptocoque A dans son établissement.

En février 2019, le foyer de LaSalle a été informé par Agrément Canada qu’il devait créer un plan pour détecter les infections et créer un protocole pandémique après le décès de trois personnes âgées des suites de la maladie.

Un an plus tard, la résidence privée a été durement touchée par la COVID-19, avec au moins 18 résidents décédés lors de la première vague.

Selon le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Matthew Oughton, la bactérie Strep A est facilement détectable et peut être fréquente dans les établissements de soins de santé.

“[It is] relativement facile à traiter, mais peut être agressif”, a-t-il déclaré, notant que les infections peuvent aller de mineures à potentiellement mortelles. “[It is] hautement transmissible et peut entraîner des complications et être invasif. »

Il mentionne l’ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard, qui, après avoir été infecté par la maladie, a perdu sa jambe à cause de la fasciite nécrosante, une maladie mangeuse de chair.

“Lorsque nous voyons une épidémie, nous devons prendre des mesures pour dépister la transmission et décider qui doit être isolé et traité”, a déclaré Oughton.

Aubé note que la direction des deux résidences coopère avec les autorités sanitaires pour freiner les épidémies.