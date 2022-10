Une épidémie de staphylocoque dans le spa de Whitby voit des dizaines de personnes intenter une action civile

Kamilah Headley n’avait jamais visité un spa avant de se rendre au Thermëa Spa Village à Whitby, en Ontario, le 9 octobre – c’était la première fois qu’elle se livrait à une journée complète de soins personnels.

Mais quelques jours après sa sortie, elle dit qu’elle a commencé à ressentir des douleurs lancinantes dans le cou.

“J’ai eu une infection de l’oreille extrêmement douloureuse que je n’avais jamais eue auparavant”, a-t-elle déclaré.

À ce jour, 26 personnes ont été nommées plaignantes dans une action civile contre l’établissement après avoir déclaré avoir contracté le staphylocoque, communément appelé staphylocoque, dans l’une des piscines d’eau salée du spa.

Le spa tant attendu a ouvert ses portes le 6 octobre, cinq ans après son annonce.

Un peu plus d’une semaine plus tard, le spa a reçu un avis de la santé publique de Durham alertant le public d’un «risque pour la santé» potentiel découvert dans l’eau de la piscine de Kalla.

La première plainte déposée contre le spa auprès de Durham Public Health, a confirmé un porte-parole à CTV Toronto, a été déposée le 10 octobre.

Le 20 octobre, le PDG du spa, Martin Paquette, a confirmé que l’inspection avait trouvé des pseudomonas et du staphylocoque.

Dans l’avis, Pacquette indique que l’établissement a pris des “mesures immédiates” en fermant ses piscines et en engageant une équipe d’experts pour mener une enquête complète.

“Aucune idée de ce qui se passe”

Headley dit qu’elle vient tout juste de se remettre de son combat contre le staphylocoque, bien qu’elle ait dû s’absenter du travail pendant deux semaines en raison d’analgésiques prescrits.

“J’ai pris des analgésiques que je n’ai jamais pris de toute ma vie – des analgésiques très puissants”, a-t-elle déclaré.

Headley n’est pas le seul à se remettre d’une visite au spa.

Nicole Warren a visité le spa le même jour que Headley, mais pour une célébration tardive de l’anniversaire d’un ami.

Cependant, après sa journée de détente, elle dit avoir remarqué de petites bosses qui “ressemblaient à des morsures” se répandant sur son corps.

“J’ai envoyé [my friend] tous ces textos de panique du genre ‘Oh mon dieu, est-ce que ton immeuble a des punaises de lit ?’ [..] Je cherchais sur Google comme une folle parce que ça se répandait », a-t-elle déclaré. “Je ne savais pas ce que c’était.”

Document de Nicole Warren.

Elle dit que l’éruption s’est propagée de l’arrière de sa cuisse gauche à son ventre, à sa poitrine et à son dos, et à son aisselle.

“C’est douloureux, même à ce jour”, a-t-elle déclaré. “Je suis 16 jours après ma visite, et j’en suis toujours couvert.”

Jessica McKaye, qui a visité le spa le 8 octobre avec sa mère et sa sœur, a déclaré qu’elle avait contracté une otite d’une semaine et que de grosses bosses étaient apparues sur son corps après avoir visité l’établissement.

“JE [had trouble] mettre mon soutien-gorge parce que j’avais d’énormes bosses sous l’aisselle », a déclaré McKaye. Elle dit aussi que son orteil était si enflé qu’elle avait du mal à marcher.

“Je me réveille [with] symptômes pseudo-grippaux. Je suis faible. J’ai de la fièvre », a-t-elle déclaré. “Je n’ai aucune idée de ce qui se passe.”

Document de Jessica McKaye.

Après avoir publié sur Facebook ses symptômes, McKaye dit avoir entendu un « groupe » de personnes faire écho à des symptômes similaires.

RÉCLAMATION CIVILE DÉPOSÉE

Alors que certains plaignants ont reçu un remboursement de 58 $ du spa – le coût équivalent du traitement de la piscine d’eau salée Kalla avant l’application des taxes – le groupe dit qu’il recherche la transparence de la part de l’entreprise.

“Nous n’avons pas eu d’excuses”, a déclaré McKaye. “Lorsqu’ils fermaient la piscine de Kalla, ils ont dit aux gens dans la piscine qu’elle était en maintenance. Ils ne leur ont même pas dit que la santé publique l’avait fermé.

McKaye a envoyé un e-mail à l’entreprise le 17 octobre avec des photos des bosses sur son corps, exigeant des réponses dans les 24 heures, mais n’a reçu de réponse que deux jours plus tard lorsqu’elle a déclaré avoir reçu le message “générique” du PDG.

“Mon amie avec qui je suis allé, elle a déjà reçu [an] e-mail il y a quelques jours et je n’ai rien reçu du tout », a déclaré Warren.

Le groupe cite le manque de transparence dans le cadre de la raison pour laquelle ils ont déposé la plainte.

“Je ne suis pas là [because] Je veux attirer l’attention ou je veux devenir riche grâce à ça, ou quelque chose comme ça », a déclaré Headley. “Les centaines de dollars que j’ai dépensés pour aller au spa juste pour tomber malade, je veux que cela soit couvert parce que je suis énervé par cet aspect.”

Justin Linden, un avocat spécialisé dans les dommages corporels représentant le groupe, a déclaré à CTV News Toronto que son cabinet avait informé le spa de la poursuite la semaine dernière.

“La prochaine étape consiste à déposer une réclamation, puis à poursuivre le dossier”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas encore reçu de réponse de leur part, mais [Thermëa Spa Village] sais certainement[s] ce qui s’en vient.

LA SANTÉ EST ‘UNE PRIORITÉ ABSOLUE’

Dans une déclaration envoyée par courriel à CTV News Toronto, Groupe Nordik – l’entreprise derrière Thermëa Spa Village – a souligné que sa «priorité absolue» est la santé et la sécurité des clients.

“Nous nous engageons pleinement à soutenir ceux qui ont été impactés négativement par leur visite au Thermëa Spa Village à Whitby”, indique l’e-mail.

Dans un autre e-mail de Paquette à un invité, le PDG indique que tous les membres de son équipe ont travaillé pour obtenir des réponses et qu’une boîte de réception distincte a été créée pour les plaintes et les commentaires des clients. Paquette a assuré aux invités que le spa « lira chacun de ces messages… avec la plus grande attention ».

“Le vendredi de la semaine prochaine [Oct. 28], avoir une meilleure idée de ce dont vous avez besoin ; nous déciderons d’un plan pour arranger les choses », lit-on dans l’e-mail. “Nous l’annoncerons le mercredi suivant, le 2 novembre.”

Le Groupe Nordik affirme que ce délai particulier a été prévu pour s’assurer que les “invités [have] amplement l’occasion d’évaluer comment ils ont été touchés.

“Les invités concernés peuvent anticiper d’autres communications directes la semaine prochaine concernant la manière dont nous avons l’intention de les soutenir”, indique le communiqué.

Les neuf piscines resteront fermées jusqu’à ce que l’audit personnel du spa soit terminé, explique le Groupe Nordik, afin qu’ils puissent garantir que ce genre d’épidémie ne se reproduise plus.

Un porte-parole du département de la santé de la région de Durham a confirmé avoir effectué trois inspections au cours de la semaine dernière à la suite de l’avis du 14 octobre.

“La piscine continue d’être fermée alors que l’enquête se poursuit”, indique l’e-mail

Bien qu’elle traverse enfin “la période difficile”, Headley dit que ce qu’elle a traversé va s’attarder.

“Je suis super paranoïaque et j’ai peur d’aller me lancer dans n’importe quel autre spa, [or] avoir une autre journée de soins personnels. Je vais juste rester à la maison », a-t-elle déclaré.

“Je vais juste prendre un bain dans ma propre maison pour savoir que je ne vais pas tomber malade, comme si c’était vraiment effrayant.”