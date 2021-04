Le Statens Serum Institut (SSI), chargé d’assurer la préparation contre les maladies infectieuses, a déclaré que toutes les personnes touchées avaient consommé des capsules d’enveloppe de psyllium de «marque Husk» fabriquées par Orkla Care. On ne sait pas encore quel ingrédient des suppléments aurait pu causer l’empoisonnement.

Alors que trois personnes atteintes de la souche bactérienne spécifique sont décédées, 19 autres ont dû être hospitalisées depuis le début de l’épidémie à la mi-novembre. Les personnes infectées sont âgées de 2 à 92 ans.

«Il s’agit d’une épidémie grave et importante», Luise Muller, une épidémiologiste du SSI, a déclaré dans un communiqué. «C’est la première fois que nous sommes en mesure d’identifier un médicament naturel comme la cause d’une épidémie de salmonelles.»

Le SSI a d’abord alerté le public sur l’épidémie – qui se propage à travers le pays – le 9 avril, bien qu’à ce moment-là, il n’y avait eu aucun signe de maladie grave.

Selon Muller, une des raisons pour lesquelles l’infection n’a pas été détectée plus tôt pourrait être que les personnes qui ont mangé les capsules avaient souvent déjà des problèmes d’estomac préexistants. Les trois personnes décédées seraient déjà malades, mais le SSI n’a pas encore publié de détails supplémentaires, y compris leur âge.

Après que les autorités chargées de l’enquête ont trouvé des traces de salmonelles dans les produits au domicile des patients, plusieurs lots du supplément – qui prétend augmenter les fibres alimentaires et améliorer les selles – ont été rappelés.

Cependant, un porte-parole d’Orkla Care a déclaré à la BBC qu’aucun lien clair n’avait été confirmé entre les trois décès et les produits Husk.

Lire la suite















Par mesure de précaution, a déclaré le porte-parole Hakon Mageli, la société a « A décidé dès maintenant de rappeler tous les produits Husk en raison de l’épidémie au Danemark, ainsi que pour le marché suédois, norvégien et finlandais. »

Bien que l’accent soit mis principalement sur les capsules Husk, Mageli a ajouté que le rappel s’appliquait également à la variante en poudre Husk. Ce dernier rappel intervient après le rappel d’un lot de suppléments Husk lundi.

Notant que les produits d’Orkla n’avaient jamais eu de cas de salmonelle depuis environ 35 ans, Mageli a déclaré: «Nous ne connaissons pas la raison [for the outbreak], mais nous avons maintenant entamé un examen complet du processus, de l’approvisionnement en matières premières au produit fini. »

Dans une alerte sur son site Web, le SSI a exhorté les consommateurs de capsules d’enveloppe de graines de psyllium Husk et de suppléments d’équilibre stomacal de psyllium Husk à vérifier les étiquettes de leurs produits par rapport aux numéros de lots en question publiés sur le site Web d’Orkla Care.

Le risque d’infection par la salmonelle est considéré comme faible et les symptômes sont normalement bénins, a ajouté l’avertissement SSI.

L’infection par la bactérie salmonelle, généralement trouvée dans la viande et d’autres produits alimentaires non cuits ou insuffisamment cuits, peut provoquer de la fièvre, de la diarrhée, des douleurs à l’estomac, des vomissements et, dans les cas graves, la mort.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!