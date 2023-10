UNLoin du glamour de la Fashion Week parisienne en cours, les autorités françaises ont mis en garde contre une épidémie « généralisée » de punaises de lit dans les espaces publics de la capitale. Alors que les touristes devraient affluer vers la ville l’année prochaine pour les Jeux olympiques de 2024, les inquiétudes concernant les implications en matière de santé et de sécurité augmentent.

Le ministre des Transports Clément Beaune s’est engagé à « rassurer et protéger » le public en convoquant cette semaine une réunion des opérateurs de transports publics pour établir des mesures de lutte contre les parasites hématophages repérés dans les cinémas, à l’aéroport Charles-de-Gaulle et dans les transports en commun.

L’adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a écrit jeudi une lettre au nom de la mairie, appelant le Premier ministre Élisabeth Borne à agir contre ce « fléau ».

Retour dans le temps (2010)

« L’État doit mettre en place de toute urgence un plan d’action contre ce fléau alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », a écrit Grégoire, selon Reuters.

Bien qu’il ait été ferme dans ses demandes, l’adjoint au maire a mis en garde contre « l’hystérie », ajoutant qu’il n’y avait « aucune menace pour les Jeux Olympiques » et qu’ils devraient tous travailler ensemble pour résoudre le problème. Il a ajouté : « Les punaises de lit existaient avant et elles existeront après. »

Vendredi, Grégoire a qualifié l’augmentation des punaises de lit de « généralisée », déclarant à la chaîne de télévision française LCI que « personne n’est en sécurité ». Il a ajouté : « Il existe évidemment des facteurs de risque, mais en réalité, vous pouvez attraper des punaises de lit n’importe où et les ramener à la maison. »

Les opérateurs de transport, dont la RATP, l’opérateur du métro de Paris, ont déclaré qu’ils restaient « extrêmement vigilants », mais il n’y a pas eu d’observations plus récentes depuis qu’une observation suspecte sur la ligne 8 du métro a été signalée mercredi, selon La France Locale. La RATP a précisé que « chaque observation est prise en compte et fait l’objet d’un traitement », précisant que « ces derniers jours, aucun cas avéré de punaises de lit n’a été enregistré dans nos équipements ».

Selon le Center for Disease Control and Prevention, les punaises de lit sont des insectes parasites plats qui se nourrissent du sang des humains et des animaux pendant leur sommeil. Les infestations se produisent partout dans le monde, mais particulièrement dans les zones où les gens dorment, comme les coutures des matelas, les cadres de lit, les fissures et les courbes, ou derrière le papier peint.

Les punaises de lit se produisent souvent dans les endroits où de nombreux déplacements ont lieu, car leur corps leur permet de se glisser dans les crevasses des bagages et des vêtements. L’hygiène n’est en aucun cas un facteur déterminant. Bien que ces parasites ne soient pas connus pour être porteurs de maladies, ils peuvent provoquer des irritations cutanées. Il est conseillé aux personnes présentant des symptômes de piqûres de punaises de lit de laver les vêtements et les tissus à haute température et de contacter les services de lutte antiparasitaire pour traiter leur maison.

Le problème de la France est loin d’être nouveau. Les punaises de lit étaient beaucoup plus répandues en France avant de disparaître effectivement dans les années 1950. Mais l’augmentation de l’accessibilité des voyages à l’échelle mondiale a conduit à une forte augmentation dans les années 1990. Il y a trois ans, le gouvernement a lancé ses efforts contre les punaises de lit, comprenant un site Web d’information et une ligne d’assistance téléphonique dans un contexte d’infestation croissante. L’année dernière, l’agence gouvernementale française Anses signalé que 11 % des foyers français ont été confrontés à des punaises de lit à un moment donné entre 2017 et 2022, ajoutant que de tels phénomènes n’étaient pas liés à la richesse.