Une épidémie de Monkeypox craint alors que le CDC surveille 200 personnes dans 27 États pour une éventuelle exposition après un contact avec un Texan infecté

Le CDC surveille plus de 200 personnes dans 27 États pour une éventuelle exposition au monkeypox après un contact avec un Texan infecté.

La personne infectée a contracté la maladie au Nigeria avant de se rendre aux États-Unis, s’arrêtant à Atlanta avant de se rendre à Dallas, les 8 et 9 juillet.

Il s’agit du premier cas confirmé de variole du singe aux États-Unis en deux décennies Crédit : Alamy

Le CDC a déclaré qu’il surveillait plus de 200 personnes Crédit : Getty

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré que jusqu’à présent, aucun cas supplémentaire de la maladie n’avait été détecté parmi les personnes surveillées.

Les responsables de la santé de l’État et locaux travaillent avec le CDC pour assurer le suivi des personnes qui pourraient avoir été en contact avec la maladie tous les jours jusqu’à la fin du mois, selon Stat.

La personne infectée avait voyagé à Lagos, au Nigeria, avant de retourner aux États-Unis, et a été diagnostiquée avec la maladie dans une salle d’urgence à Dallas.

Les personnes surveillées comprennent les personnes assises à moins de six pieds de la personne malade sur le vol Lagos-Atlanta, les personnes qui ont utilisé la salle de bain au milieu de la cabine pendant le vol, les employés de la compagnie aérienne qui nettoyaient la salle de bain, les agents de bord et certains membres de la famille du individu malade.

Les passagers qui se sont assis près de la personne sur le vol Atlanta-Dallas ont été considérés comme ayant été trop peu exposés pour être à risque.

QU’EST-CE QUE MONKEYPOX ?

Le cas de monkeypox est le premier cas confirmé de la maladie aux États-Unis en deux décennies.

La variole du singe est considérée comme une maladie rare qui peut provoquer des éruptions cutanées généralisées, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires chez les personnes qui la contractent.

Selon l’OMS, le virus de la variole du singe présente des caractéristiques similaires à celles de la variole humaine, plus dangereuse.

Il existe deux types de virus de la variole du singe – la version la plus contagieuse et la plus dure d’Afrique centrale et l’autre d’Afrique de l’Ouest.

Dans un communiqué, le CDC a déclaré que le risque de transmission pour les autres passagers du vol avec la personne infectée était faible.

« Les voyageurs sur ces vols étaient tenus de porter des masques ainsi que dans les aéroports américains en raison de la pandémie de COVID-19 en cours », indique le communiqué.

« Par conséquent, on pense que le risque de propagation de la variole du singe via des gouttelettes respiratoires à d’autres personnes dans les avions et dans les aéroports est faible. »