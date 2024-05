Une épidémie de maladie d’origine hydrique tue quatre personnes

Plus de 2,3 millions de Brésiliens de 469 municipalités du Rio Grande do Sul ont été touchés par ce qui a été décrit comme une « catastrophe climatique » par le gouvernement brésilien.

Plus de 165 personnes ont été tuées dans les inondations et de nombreuses autres sont toujours portées disparues.

Les autorités de l’État brésilien de Rio Grande do Sul ont confirmé 54 cas de leptospirose d’origine hydrique après que la région ait connu des inondations sans précédent au cours des mois d’avril et mai.

Le département de la santé de l’État a averti les résidents que les eaux de crue pourraient se mélanger aux eaux usées, entraînant la transmission de maladies comme la leptospirose et l’hépatite A.

Le Brésil vaccine sa population contre l’hépatite A, mais étant donné l’ampleur de cette situation, il conseille aux gens d’éviter de consommer de l’eau ou des aliments qui pourraient être contaminés par l’eau des inondations.

Les efforts de récupération et de sauvetage sont en cours et le gouvernement fédéral a alloué plus de 1,8 milliard de reais (275 millions de livres sterling, 348 millions de dollars) pour soutenir le Rio Grande do Sul.

À mesure que les eaux de crue diminuent, l’ampleur des dégâts dans l’État le plus méridional du Brésil devient plus claire. Ceux qui ont pu rentrer chez eux tentent de récupérer les biens qui ont résisté aux inondations.

Le Rio Grande do Sul compte une population de plus de 10 millions d’habitants répartis dans 497 municipalités. L’État borde l’Uruguay et l’Argentine.