Une épidémie de grippe aviaire frappe la Californie

Deux poulets présents sur un marché d’animaux vivants à San Francisco ont été testés positifs à la grippe aviaire le mois dernier, tandis que des traces de cette maladie ont été détectées dans les eaux usées de la ville.

Le ministère de la Santé publique de San Francisco a déclaré que le ministère de l’Agriculture de Californie avait découvert le virus H5N1 lors de tests de routine. Chronique de San Francisco signalé. San Francisco est jusqu’à présent la seule ville de Californie à avoir une détection positive du H5N1 dans les eaux usées.

Le virus H5N1 se propage parmi davantage d’espèces animales depuis 2020, notamment dans les troupeaux laitiers de neuf États depuis fin mars, selon le ministère américain de l’Agriculture. Le mois dernier, l’USDA a annoncé qu’il avait été trouvé pour la première fois chez des alpagas. Quelques semaines plus tôt, le plus grand producteur d’œufs du pays avait découvert le virus chez ses poules.

Les employés du marché qui avaient été en contact étroit avec le poulet ont été surveillés et n’ont signalé aucun symptôme après 10 jours, a indiqué le ministère. la chronique. Le public n’a pas été exposé et le marché du quartier Bayview a depuis rouvert ses portes.

« La chose la plus importante à noter est qu’il n’y a aucune menace pour la santé publique à l’heure actuelle », a déclaré le Dr George Han, directeur de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles du département, dans un communiqué au journal. « Il n’y a eu aucun cas humain. »

Semaine d’actualités a contacté le ministère de la Santé publique de San Francisco par courrier électronique pour commentaires.

Coqs errant dans une ferme à Austin, Texas, le 23 janvier 2023. Les autorités californiennes ont déclaré que deux poulets présents sur un marché d’animaux vivants à San Francisco avaient été testés positifs à la grippe aviaire en mai.

Brandon Bell/Getty Images



Après que le virus ait été détecté sur le marché de San Francisco, WastewaterSCAN, une initiative nationale de surveillance des maladies infectieuses dans les systèmes d’égouts municipaux, a commencé à tester les eaux usées de la ville. Les premiers tests ont détecté des fragments de matériel génétique H5, le la chronique signalé.

Trois cas humains de grippe aviaire liés à des vaches laitières ont été confirmés cette année aux États-Unis. En mars, un ouvrier agricole du Texas a reçu un diagnostic de virus, suivi par deux ouvriers agricoles du Michigan en mai.

Cependant, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré que le risque actuel pour la santé publique est faible et que rien n’indique que la grippe aviaire se transmette d’une personne à l’autre.

Fin mai, le CDC a déclaré que le dernier cas humain « souligne l’importance des précautions recommandées chez les personnes exposées à des animaux infectés ou potentiellement infectés ».

« Les personnes ayant été exposées de près ou de manière prolongée et sans protection à des oiseaux ou à d’autres animaux (y compris le bétail) infectés, ou à des environnements contaminés par des oiseaux ou d’autres animaux infectés, courent un plus grand risque d’infection et doivent prendre des précautions », a déclaré l’agence dans un communiqué. .