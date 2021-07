Une épidémie de grippe aviaire craint alors qu’un garçon de 11 ans décède d’une «défaillance multiviscérale» après avoir attrapé la maladie avec un taux de mortalité de 60%

LA MORT d’un garçon de 11 ans d’une « défaillance multiviscérale » en Inde a fait craindre une épidémie de grippe aviaire.

Le garçon qui a attrapé la maladie avec un taux de mortalité de 60% serait le premier cas documenté du pays et le premier décès de la souche H5N1 du virus.

Un garçon de 11 ans serait le premier cas de grippe aviaire en Inde Crédit : Reuters

Selon un communiqué du gouvernement, le garçon a été admis au All India Institute of Medical Sciences à New Delhi le 2 juillet et est décédé quelques jours plus tard.

Le médecin qui l’a soigné a déclaré à l’Hindustan Times : « Au départ, les médecins ont suspecté le Covid-19, puis la grippe.

»Les échantillons du garçon ont été envoyés à l’Institut national de virologie de Pune pour être testés.

»Il a été découvert qu’il souffrait de la grippe aviaire et la recherche des contacts a été immédiatement effectuée. »

La famille du garçon et le personnel qui l’a soigné ont tous été placés en isolement et les autorités ont lancé la recherche des contacts.

Comment le garçon a contracté le virus reste un mystère.

Le Département de l’élevage n’a trouvé aucun cas suspect de grippe aviaire dans l’Haryana, où vivait l’enfant de 11 ans et a renforcé la surveillance.

Les données de l’Organisation mondiale de la santé suggèrent qu’il y a eu un total de 862 cas signalés d’infections à H5N1 dans le monde, dont 455 mortels, un chiffre alarmant de 53 %.

En 2021, des cas de grippe aviaire H5N8 et H5N1 ont été signalés chez des oiseaux en Inde.

Le mois dernier, un nouveau cas de virus a été signalé en Chine avec un homme de 41 ans hospitalisé avec la souche H10N3 de la grippe aviaire.

En mars, une épidémie de grippe aviaire a été signalée dans une ferme du Cheshire comptant jusqu’à 300 maisons dans la zone touchée.

Qu’est-ce que la grippe aviaire ? La grippe aviaire est un virus infectieux qui affecte plusieurs espèces d’oiseaux mais certaines souches peuvent également infecter l’homme. Bien qu’il existe de nombreuses souches différentes de grippe aviaire, seules quelques-unes peuvent infecter les humains. Les quatre souches qui ont suscité des inquiétudes ces dernières années sont H5N1, H7N9, H5N6 et H5N8. Bien que le H5N1, le H7N9 et le H5N6 n’infectent pas facilement les humains et ne se transmettent généralement pas d’humain à humain, plusieurs personnes ont été infectées dans le monde, entraînant un certain nombre de décès. Le H5N8 n’a infecté aucun être humain dans le monde à ce jour. Aucun humain n’a été infecté par le virus au Royaume-Uni. La maladie peut se propager aux personnes lorsqu’elles sont en contact direct avec l’infection. Cela peut se produire lorsque les humains touchent des oiseaux contaminés morts ou vivants, leurs excréments ou les sécrétions de leurs yeux ou tuent ou préparent des volailles infectées pour la cuisson. Visiter les marchés d’oiseaux vivants dans les pays qui ont souffert d’épidémies de grippe aviaire est parfois aussi une source de préoccupation. Selon le NHS, les symptômes du virus peuvent inclure : une température très élevée ou une sensation de chaleur ou de frissons

muscles douloureux

mal de crâne

une toux