Une épidémie d’E. coli est terminée à la garderie de Blackfalds, selon AHS

Plusieurs enfants et membres du personnel sont tombés malades fin août dans un centre de découverte d’Aspen Lakes, dans la ville du centre de l’Alberta, et l’agence de santé a ordonné sa fermeture.

Contenu de l’article

L’agence de santé indique qu’aucun nouveau cas n’a été confirmé depuis le 7 septembre et que la garderie a été autorisée à rouvrir le 10 septembre.

Seize cas d’E. Coli ont été confirmés au cours de l’épidémie, et une enquête a révélé qu’il s’agissait probablement d’une transmission de personne à personne plutôt que d’aliments contaminés.

Il y a un peu plus d’un an, une épidémie d’E. coli a frappé plusieurs garderies de Calgary qui se voyaient servir du pain de viande provenant d’une cuisine centrale exploitée par Fueling Minds.

Au cours de l’épidémie, 448 cas au total ont été recensés dans 17 garderies agréées (dont 359 ont été confirmés en laboratoire et 89 étaient probables) et 38 enfants et un adulte ont été hospitalisés, bien qu’aucun décès ne soit survenu.

Le pain de viande n’a jamais été directement lié aux infections, car il a été mangé ou jeté avant que les tests puissent être effectués.

L’incident a déclenché une enquête de sept mois du gouvernement de l’Alberta, dont le rapport recommandait une refonte du système de garde d’enfants pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise.

Le Comité d’examen de la salubrité des aliments et des services de garde d’enfants agréés, mandaté par la province, a formulé 12 recommandations principales et 27 sous-recommandations, notamment la promotion d’une culture de salubrité des aliments qui favorise des environnements d’apprentissage de haute qualité, sûrs et sains pour les enfants; les politiques publiques, la législation et les systèmes d’inspection pour la salubrité des aliments; et « l’alignement et l’intégration des systèmes ».

— Avec des fichiers de Postmedia