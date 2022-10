Une épidémie de choléra a tué plus de 60 personnes – groupe d’aide

La maladie se propage dans toute la Syrie et des milliers de personnes sont infectées, prévient Caritas Allemagne

Le nombre de cas et de décès dus au choléra en Syrie est en forte augmentation car l’épidémie a déjà infecté des milliers de personnes à travers le pays, prévient l’organisation humanitaire à but non lucratif Caritas International.

Dans un communiqué de presse mercredi, l’organisation basée en Allemagne a déclaré qu’elle était “extrêmement inquiet” sur la tendance, notant que l’épidémie était « très inhabituel au Moyen-Orient et en Syrie » et était un symptôme clair de la “Développement désastreux” dans le pays.

« La pauvreté qui s’accroît depuis des années et les mauvaises conditions d’hygiène, dans lesquelles les réfugiés et les personnes déplacées en particulier doivent vivre, sont le terrain fertile sur lequel se propage désormais cette maladie typique de la pauvreté », a prévenu le chef de la division Moyen-Orient du groupe, Christoph Klitsch-Ott.

Selon Caritas, au moins 13 059 personnes en Syrie ont été infectées par la maladie depuis début septembre, et plus de 60 personnes sont officiellement décédées des principaux symptômes du choléra – diarrhée et vomissements. On pense que les réservoirs d’eau potable pollués et les légumes contaminés sont les principaux responsables de l’épidémie.

Caritas note que les 12 dernières années de guerre en Syrie ont gravement endommagé les infrastructures sanitaires du pays, car quelque 13 millions de personnes n’ont actuellement pas accès à l’eau potable et aux installations sanitaires. Il est à noter que la situation est particulièrement dévastatrice dans les camps de réfugiés, où les gens sont contraints de vivre dans des espaces confinés et ont un accès limité à des sources d’eau potable.

Alors que l’organisation à but non lucratif s’est efforcée de distribuer de l’eau potable et des désinfectants dans les zones fortement touchées du pays, on craint que la maladie ne continue de se propager, non seulement en Syrie mais dans tout le Moyen-Orient, selon Klitsch-Ott.

Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé a également mis en garde contre des épidémies de choléra dans quelque 26 pays à travers le monde, déclarant que le taux de mortalité moyen cette année était trois fois plus élevé que les cinq années précédentes.

Le chef d’équipe de l’OMS pour le choléra et les maladies diarrhéiques épidémiques, Philippe Barboza, a appelé les pays à “agir maintenant” pour empêcher la maladie de se propager davantage et pour trouver des moyens de produire davantage de vaccins contre le choléra et d’élargir l’accès aux antibiotiques et à l’eau potable.

Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë causée par une infection bactérienne de l’intestin. Les gens ont tendance à attraper la maladie lorsqu’ils avalent des aliments ou de l’eau contaminés par la bactérie du choléra. On pense que l’infection touche des millions de personnes dans le monde chaque année mais, dans la plupart des cas, les symptômes sont légers ou inexistants. Cependant, si elle n’est pas traitée, la maladie peut rapidement devenir mortelle, en particulier pour les personnes âgées ainsi que pour les personnes souffrant de déshydratation.