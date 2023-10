Une épidémie contagieuse oblige un refuge pour animaux à arrêter les adoptions alors que deux chiens meurent

Dans le cadre d’une démarche proactive visant à lutter contre une récente épidémie de grippe canine qui a déjà coûté la vie à deux chiens, le centre animalier du comté de Wake, en Caroline du Nord, a fermé ses portes pour protéger les animaux du refuge et de la communauté locale.

À compter du 6 octobre, le refuge sera fermé pendant au moins 35 jours pour contenir l’épidémie et des mesures spéciales sont mises en place.

« En réponse à une récente épidémie de grippe canine, notamment la mort de deux chiens, le centre animalier du comté de Wake prend des mesures proactives pour garantir la santé et la sécurité des animaux et de la communauté », a déclaré le centre animalier du comté de Wake dans un message sur sa page Facebook. page. « À l’heure actuelle, deux chiens ont été testés positifs à la grippe canine et, malheureusement, tous deux ont été mortels. »

Depuis le 15 septembre 2023, un nombre inhabituellement élevé de cas de grippe canine ont frappé le refuge, puisqu’environ 57 chiens ont été diagnostiqués avec des infections des voies respiratoires supérieures, créant une situation alarmante pour les 449 animaux résidents du refuge.

Le panneau du Wake County Animal Center, à gauche, et une photo de l'un des chiens au centre, à droite.

Centre animalier du comté de Wake



En raison de la fermeture temporaire, plusieurs services seront touchés. Tous les services d’adoption sont suspendus, les journées communautaires pour animaux de compagnie sont annulées jusqu’à nouvel ordre et le refuge n’accepte aucune remise pendant la fermeture.

Les appels d’urgence seront toujours traités par les agences de contrôle des animaux, mais elles ne répondront pas aux abandons de propriétaires errants sur le terrain. Les animaux placés en quarantaine suite à des morsures devront être mis en quarantaine dans des cabinets vétérinaires ou chez des particuliers.

Certains services essentiels continueront d’être offerts pendant la fermeture. Les propriétaires souhaitant récupérer leurs animaux perdus peuvent contacter le centre animalier du comté de Wake au 919-212-PETS (7387) pour obtenir des instructions, et les propriétaires qui ont trouvé des animaux errants peuvent recevoir des conseils pour les réunir avec leurs propriétaires via une assistance téléphonique.

L’euthanasie demandée par le propriétaire sera également toujours disponible. Les propriétaires d’animaux confrontés à des problèmes de santé ou de comportement avec leurs animaux peuvent demander un rendez-vous pour l’euthanasie. Une preuve de problème de santé ou de problèmes de comportement sera requise.

La grippe canine, également connue sous le nom de grippe canine, est une maladie respiratoire contagieuse qui touche les chiens. Très contagieuse, elle peut se propager facilement dans les endroits abritant un grand nombre d’animaux, notamment les chenils, les refuges, les parcs à chiens et les installations de toilettage.

Les symptômes courants comprennent la toux, les éternuements, l’écoulement nasal, la fièvre, la léthargie, la perte d’appétit et même des difficultés respiratoires.

Il n’existe aucun traitement contre la grippe canine et le traitement implique principalement des soins de soutien pour gérer les symptômes, notamment en gardant les chiens hydratés et en prévenant les infections secondaires.

Bien que de nombreux chiens guérissent, l’issue peut être plus grave pour certains, surtout si le chien est très jeune, âgé ou a des problèmes de santé sous-jacents.

Les chiens infectés doivent être isolés pour éviter la propagation du virus et des mesures d’hygiène doivent être mises en place.

Bien que rares, il y a eu des cas de transmission humaine. Les personnes qui travaillent en étroite collaboration avec des chiens infectés doivent prendre des précautions pour minimiser leurs risques, comme pratiquer une bonne hygiène et éviter tout contact étroit avec des animaux malades.

