Les magasins scolaires traditionnels peuvent offrir des collations et des bibelots, du matériel scolaire et des cahiers – mais celui de l’école secondaire Linda Tutt à Sanger, au Texas, a un inventaire et une clientèle très différents.

Chez Linda Tutt, vous pouvez tout obtenir, des produits, du lait et des œufs aux pâtes, au beurre d’arachide et aux conserves en passant par le savon pour lave-vaisselle et le détergent à lessive. Les étudiants et le personnel peuvent y faire leurs courses, mais le mardi, le magasin est ouvert à la communauté.

Et tout est gratuit.

«J’aime voir leurs sourires, voir à quel point ils sont reconnaissants et savoir qu’ils sont reconnaissants que nous fassions quelque chose comme ça», a déclaré Hunter Weertman, un jeune de 16 ans qui stocke les étagères et fait l’inventaire dans le magasin hébergé. dans une salle d’art inutilisée. Il est ouvert depuis novembre.

L’idée est de fournir aux étudiants des compétences professionnelles et en même temps d’aider les étudiants, le personnel et les résidents locaux qui sont dans le besoin. Et le magasin a un autre objectif: enseigner aux jeunes la valeur de redonner à leur communauté.

«J’ai vraiment vu les étudiants être fiers de travailler dans le magasin», a déclaré le directeur Anthony Love. «Ils sont ravis de venir à l’école. Ils sont ravis d’aider à l’épicerie et d’en faire partie.

Les résidents qui achètent au magasin reçoivent un certain nombre de points: plus la famille est nombreuse, plus ils reçoivent de points et plus ils peuvent «acheter» de marchandises. Il n’y a pas de magasinage en personne à cause de la pandémie, alors ils remplissent plutôt une liste et les étudiants apportent leurs courses à leur voiture.

Environ 130 familles ont utilisé le magasin, a déclaré Love.

Chaque semaine, les employés du magasin emballent des produits d’épicerie pour les étudiants qui se qualifient pour le programme de sac à dos du vendredi parce que leurs familles ont besoin de nourriture supplémentaire pour le week-end.

En plus des points familiaux, les élèves gagnent des points pour leur travail dans le magasin ou pour effectuer d’autres tâches à l’école comme le jardinage, le mentorat des élèves du primaire ou l’aide à la cafétéria. Et ils peuvent gagner encore plus de points pour des performances exceptionnelles en classe ou pour être gentils avec les autres.

La ville d’environ 8 000 habitants au nord-ouest de Dallas connaît la pauvreté – plus de 43% des étudiants du district sont considérés comme économiquement défavorisés. Il a également dû faire face au coronavirus; L’ouverture du magasin a été retardée d’un mois après que Love a été traité dans un hôpital pour COVID-19.

L’idée est venue de Paul Juarez, directeur exécutif de First Refuge Ministries, une organisation à but non lucratif qui finance le projet grâce à une subvention du groupe médical confessionnel Texas Health Resources. Juarez, qui a commencé à travailler comme commis aux colis dans une épicerie à 16 ans et a rejoint la direction, a déclaré qu’il recevait des appels d’écoles à travers les États-Unis.

«Je viens de parler à tout le monde, du Delaware et de New York, du New Jersey, de la Floride, jusqu’à Juneau, en Alaska», a-t-il déclaré. «J’ai probablement parlé à environ 50 ou 60 personnes qui veulent réellement faire cela dans leurs districts scolaires.»

Hunter Weertman a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles le magasin est important est de montrer «le bien qui est sorti pendant la pandémie».

Weertman, qui est autiste, a été battu par d’autres élèves de son ancienne école, a déclaré sa mère, selon sa mère, Sila Carr. Elle dit que son travail au magasin l’a aidé à reprendre confiance en lui.

«Il vient d’apprendre que la gentillesse porte ses fruits», dit-elle. «L’école l’a sorti de sa coquille pour être plus ouvert.