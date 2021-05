Une épicerie de 100 millions de dollars dans le New Jersey a des investisseurs de Macao difficiles à trouver

L’immeuble de bureaux situé sur l’Avenida Da Praia Grande à Macao, en Chine, l’adresse de plusieurs entités répertoriées comme investisseurs dans Hometown International, propriétaire d’une seule épicerie fine du New Jersey. Catarina Domingues | CNBC

Vous pouvez acheter un vrai sandwich dans cette mystérieuse charcuterie du New Jersey – mais bonne chance pour trouver certains des plus gros investisseurs dans l’entreprise de 100 millions de dollars qui ne possède qu’un seul restaurant. Un journaliste de CNBC a essayé – sans succès – sans succès mercredi de localiser un groupe de quatre entités d’investissement prétendument basées à Macao, en Chine, qui constituent le plus grand groupe d’actionnaires du propriétaire de charcuterie Hometown International. L’un de ces investisseurs – nommé cryptiquement VCH Limited – collecte également 25000 dollars par mois auprès de Hometown International pour un accord de conseil lié aux efforts du vendeur de sandwichs perdant de l’argent pour fusionner avec une entité privée. E-Waste, une société écran ayant de multiples liens avec Hometown International, se positionne également pour une telle transaction, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Alors que Hometown International exploite une véritable charcuterie italienne à Paulsboro, New Jersey – bien que modeste avec moins de 37 000 $ de ventes combinées au cours des deux dernières années – E-Waste n’a aucune activité commerciale réelle.

Votre épicerie locale à Paulsboro, NJ Google Earth

Malgré cela, la capitalisation boursière des deux sociétés a dépassé les 100 millions de dollars ces dernières semaines, en raison d’une hausse apparemment inexplicable des prix de leurs actions peu négociées depuis l’année dernière, lorsque les investisseurs étrangers ont commencé à prendre des participations dans les sociétés. Le plus grand propriétaire unique des deux sociétés négociées de gré à gré est une entité de Macao appelée Global Equity Limited, qui détient 42 millions d’actions ordinaires et de bons de souscription dans Hometown International. Global Equity est également de loin le premier actionnaire d’une troisième société appelée Med Spa Vacations, dont l’unique dirigeant d’entreprise, John Rollo, est le président d’E-Waste. Un dépôt auprès de la SEC montre que Hometown International a prêté en février 150 000 $ à Med Spa Vacations à un taux d’intérêt de 6%. Med Spa Vacations indique dans ses documents que c’est, comme E-Waste, une société écran sans activités en cours qui cherche également à s’associer à une entité privée. Trois autres entités enregistrées à Macao – VCH Limited, IPC-Trading Company et RTO Limited – détiennent chacune 10,5 millions d’actions et de bons de souscription du propriétaire de la charcuterie. Les dépôts indiquent que VCH Limited, IPC-Trading Company, RTO Limited et Global Equity Limited sont basés dans le même immeuble de bureaux du centre-ville de Macao, une région administrative spéciale de Chine et une grande Mecque du jeu située à moins de 40 miles de Hong Kong.

Mystère à Macao

À l’exception de VCH, dont l’adresse indiquée se trouve au cinquième étage de cet immeuble de bureaux, les autres entités sont situées au premier étage, selon leurs déclarations au bureau d’enregistrement du commerce de Macao. Mais un journaliste n’a trouvé aucun bureau réel des entités dans le bâtiment, ni aucun autre signe de celles-ci. Au lieu de cela, le journaliste a trouvé les bureaux d’une société comptable et d’une société de services aux entreprises connexe qui semblent faire office de courrier pour les investisseurs et peut-être remplir d’autres fonctions. Ces autres sociétés physiques présentes dans le bâtiment sont connectées à l’un des cabinets d’avocats les plus importants et les plus prestigieux de Macao. De même, nulle part à l’adresse ne se trouvaient les personnes identifiées dans les documents déposés par la SEC comme leurs gestionnaires et contrôleurs de leurs stocks. Ces personnes ne se présentent pas non plus dans une recherche de dépôts auprès de la SEC pour une autre société que Hometown International, E-Waste ou Med Spa Vacations. Les propriétaires de Global Equity, dont les dépôts d’enregistrement indiquent qu’elle a commencé ses activités en 2016, sont répertoriés comme deux hommes, Michael Tyldelsey et Ibrahima Thiam. Tyldelsey est également répertorié en tant que directeur général de VCH, qui a été créée en mai 2017. Les propriétaires d’IPC-Trading sont répertoriés comme Thiam et une personne nommée Lan Moi Lilia. Le propriétaire inscrit de RTO Ltd. est une personne nommée Nathalie Tina Pasaywon. Les dépôts montrent que RTO a été créé le même jour en mai 2016 que Global Equity. IPC-Trading a commencé ses activités quatre mois plus tôt cette année-là.

L’énigme de Paulsboro

Hometown Deli, Paulsboro, NJ Mike Calia | CNBC

Vendredi dernier, Hometown International, dans un dépôt extraordinaire de la SEC, a désavoué sa capitalisation boursière, affirmant que ni ses revenus ni ses actifs ne justifiaient un cours de bourse aussi élevé. E-Waste a émis un désaveu identique de son propre cours de bourse trois jours plus tard. L’avocat de Hometown International n’a pas retourné de demande de commentaire de CNBC pour cet article. Tous les propriétaires de Hometown International ne sont pas un mystère – ou autant un mystère – que ceux de Macao. L’investisseur avec peut-être le plus grand profil public, Paul Morina, est PDG et président de Hometown International. Il détient un énorme 30,5 millions d’actions ordinaires et de bons de souscription de la société. Morina est réputée dans les cercles de lutte des lycées du New Jersey en tant qu’entraîneur de l’équipe Paulsboro High School, qui remporte fréquemment des titres d’État. Morina est également principale à Paulsboro High, dont les autres administrateurs comprennent Christine Lindemuth, la seule autre directrice générale de Hometown International. Lindenmuth ne possède actuellement aucune action de la société, selon les documents déposés par la SEC. Le frère de Morina, Carmel Morina, est le shérif élu du comté de Gloucester, dont les environs comprennent Paulsboro, une petite ville située juste en face du fleuve Delaware de Philadelphie. Paul Morina n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires de CNBC au cours des trois dernières semaines.

Connexions Coker

Hometown International compte trois actionnaires majeurs basés à Hong Kong. L’un de ceux-ci, Maso Capital Partners, a créé l’année dernière une société d’acquisition à vocation spéciale cotée au NASDAQ dont les membres du conseil d’administration comprennent le président de Hometown International, Coker Jr., basé à Hong Kong. Les intérêts commerciaux de Coker Jr. incluent un hôtel en difficulté financière à Macao – le 13 – qui s’était initialement présenté comme l’établissement hôtelier le plus luxueux au monde. L’hôtel, dont les investisseurs initiaux comprenaient SAC Capital Advisors de Steve Cohen, Fidelity International et Omega Advisors, est fermé aux visiteurs depuis février 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Les dirigeants de Maso Capital incluent Manoj Jain, ancien directeur général du gestionnaire d’actifs anciennement Och-Ziff. Jain détient le pouvoir de vote et d’investissement exclusif pour les deux autres investisseurs de Hometown International à Hong Kong. Ces investisseurs sont des branches corporatives des fonds d’investissement de deux universités américaines, Duke et Vanderbilt. Jain contrôle plus de 52 millions d’actions ordinaires et de bons de souscription pour Hometown International par l’intermédiaire des entités de Hong Kong. La semaine dernière, Jain est devenu la première personne affiliée au propriétaire de charcuterie à commenter publiquement dans les semaines qui ont suivi sa notoriété pour son évaluation bizarre de ses actions. Jain a alors déclaré à CNBC dans un communiqué qu’il était « très préoccupé » par les « allégations graves » concernant le père de Coker Jr., Peter Coker Sr., et d’autres affiliés à la société aînée de Coker en Caroline du Nord. Son commentaire est intervenu après que CNBC ait documenté les problèmes juridiques et réglementaires désordonnés impliquant Coker Sr. – qui est un investisseur clé dans Hometown International – et les personnes liées à Coker Sr., en plus du cabinet comptable de Hometown International et du premier avocat de la société. La société Tryon Capital de Coker Sr.était payée 15000 $ par mois par Hometown International et 2500 $ par mois par E-Waste pour des travaux de conseil avant que ces accords ne soient résiliés le mois dernier. Un dépôt auprès de la SEC montre que Tryon Capital a commencé en février à louer des bureaux à la troisième société, Med Spa Vacations, qui a également conclu ce mois-là un accord de consultation d’un an qui verse à Tryon Capital 2500 $ par mois. Une société contrôlée par Coker Sr. appelée Hometown Global Services est le deuxième actionnaire, après Global Equity Ltd., de Med Spa Vacations. Dans son rapport annuel déposé en mars, Med Spa Vacations a déclaré qu’il n’avait pas de revenus pour 2020, avait terminé l’année sans argent liquide et avait subi une perte de plus de 46000 dollars pour cette année. Contrairement à Jain, les investisseurs de Macao sont restés silencieux au milieu des controverses sur Coker Sr. et Hometown International.

Une visite aux bureaux de Macao

Mercredi, un journaliste a visité leur adresse légale au 759 Avenida Da Praia Grande, un bâtiment de 15 étages appelé Lun Pong. Le bâtiment, situé dans le quartier central des affaires de Macao, est entouré d’une architecture datant de l’époque où Macao était une colonie du Portugal, et se trouve à cinq minutes de la place Senado, le point focal de la ville, et une partie du centre historique de l’UNESCO de Macao World Site du patrimoine.

