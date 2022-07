Une épicerie américaine remporte le record du monde pour une mosaïque géante de 14 400 beignets

Une chaîne d’épiceries aux États-Unis est entrée dans le Guinness World Records en réalisant une immense mosaïque avec 14 400 beignets et 48 160 onces (1 365 kilogrammes) de glaçage. Bashas’, une chaîne d’épiceries familiales basée à Chandler, a préparé la plus grande mosaïque du monde sous la forme de son logo pour célébrer son 90e anniversaire. La mosaïque entièrement composée de beignets qui font claquer les lèvres couvrait une superficie de 902 pieds carrés.

Il a été assemblé au lycée Basha et a repris le record établi en Ukraine qui impliquait 7 040 beignets répartis sur une superficie de 512 pieds carrés. “Nous célébrons notre 90e anniversaire, alors ça va grand ou rentrez chez vous”, a déclaré Ashley Shick, porte-parole de Bashas, ​​dans une interview avec KTCK / KPHO. Il a ajouté: “Nous avons fait cela dans le cadre d’une collaboration entre la boulangerie et le service des relations publiques.”

Nous n'aurions pas pu le faire seuls ! Un grand merci à nos partenaires pour leur aide dans notre parcours pour devenir un @GWR tenant du titre! #Bashas90th #CelebrateBashas90th

Les Bashas ont battu le record mardi de la semaine dernière et, en signe d’appréciation, le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a proclamé cette journée Journée d’appréciation des «Bashas». Les beignets qui ont permis d’établir le record du monde seront remis à des organismes locaux à but non lucratif qui les distribueront dans leur communauté. De plus, Bashas a annoncé que la chaîne offrirait des cartes-cadeaux de magasin et 50 000 $ à un organisme de bienfaisance choisi par ses acheteurs.

Bien que le record ait pris un total de 14 400 beignets, les boulangers ont révélé qu’ils avaient fini par fabriquer 15 840 beignets. L’intégralité de la tentative a nécessité environ 892 kilogrammes d’eau, de sucre, de levure, de graisses et d’œufs, 544 kilogrammes de farine et 2 450 kilogrammes de beignets glacés.

Ce n’est pas le premier record du monde réalisé aux États-Unis impliquant des beignets. En mai de cette année, Tom’s donuts, un magasin situé en Angola, dans l’Indiana, a établi le record du monde du plus grand nombre de beignets vendus en une journée. Le magasin a vendu un total de 8 588 beignets en une seule journée, en commençant à 4 heures du matin le samedi et en terminant la vente à 8 heures du matin le dimanche.

