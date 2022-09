NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’épave de l’avion de l’accident qui a tué trois membres de la famille de l’actrice Megan Hilty a été découverte.

Lundi, le National Transportation Safe Board (NTSB) a publié une déclaration sur son site Web annonçant que l’épave de l’accident d’avion du 4 septembre qui a tué 10 personnes – dont la sœur enceinte de Hilty, Lauren, son beau-frère, Ross, et son neveu Rémy – avait été trouvé.

“En raison de la profondeur de l’eau (environ 190 pieds) et du courant (3-5 nœuds), l’outil le plus approprié pour la récupération est un véhicule télécommandé (ROV) de classe de travail”, indique le communiqué sur le site Web du NTSB. “Le NTSB continue d’être en communication avec les agences fédérales et les entreprises locales pour obtenir un ROV de classe de travail.”

Hilty a parlé de l’incident tragique du week-end de la fête du Travail via son Instagram le 8 septembre.

LA GARDE CÔTIÈRE LIBÈRE LES NOMS DE CEUX À BORD DE L’HYDRAVION QUI S’EST ÉCRASÉ PRÈS DE SEATTLE, LAISSANT 1 MORTE ET 9 DISPARUS

“Ma sœur bien-aimée Lauren, mon beau-frère Ross et mon petit neveu Remy étaient dans cet avion”, a écrit l’actrice. “Pour rendre cette nouvelle encore plus dévastatrice, ma sœur a été enceinte de huit mois et nous nous attendions à accueillir le petit garçon Luca dans le monde le mois prochain.

“Il est important que ces détails soient corrigés pour honorer respectueusement tous ceux que nous avons perdus et les êtres chers qu’ils ont laissés derrière eux”, a poursuivi Hilty.

L’actrice de Broadway a également remercié ses fans. “Ça a été tellement réconfortant de savoir à quel point Lauren, Ross, Remy et Luca sont vraiment aimés”, a-t-elle conclu.

L’accident d’hydravion s’est produit près de Whidbey Island dans le Puget Sound, à mi-chemin entre sa destination et ses points de décollage. L’avion écrasé a été identifié comme un avion à hélice monomoteur de Havilland DHC-3 Otter, selon le NTSB.

L’avion était exploité par Friday Harbor Seaplanes, une organisation qui se dit « navrée » par l’accident.