Une épave méditerranéenne vieille de 1300 ans avec 200 pots d’objets de valeur découverts sur la côte israélienne

Pendant les temps anciens, les gens parcouraient de longues distances par les routes maritimes car la communication n’avait pas complètement évolué. Leurs voyages étaient souvent marqués par des épreuves sous forme de mauvais temps, d’attaques soudaines de pirates et même de naufrages. Bien que l’histoire ait oublié ces malheureux voyageurs, les archéologues n’ont ménagé aucun effort pour en savoir plus sur eux.

Récemment, des chercheurs ont fait une découverte étonnante sous la mer qui vous laissera stupéfait. Une épave vieille de près de 1300 ans a été localisée le long de la côte d’Israël. De plus, l’ancienne épave est chargée d’objets précieux dans 200 pots parfaitement conservés.

Selon le site Web The Archeologist, qui traite de l’actualité archéologique quotidienne, les objets de valeur trouvés sur le navire remontent aux 7e et 8e siècles après JC. De plus, cela prouve que les commerçants méditerranéens ont apporté ces marchandises coûteuses avec eux pour faire du commerce et des ports en Terre Sainte d’Israël. Même après la conquête israélienne au 7ème siècle, les marchands méditerranéens ont continué leurs affaires en Israël.

L’archéologue nautique Deborah Cvikel a révélé que bien que les livres d’histoire mentionnent l’arrêt du commerce, cela n’a peut-être pas été le cas. «Les livres d’histoire, ils nous disent généralement que… le commerce a presque cessé. Il n’y avait pas de commerce international en Méditerranée. Nous avions principalement des navires plus petits qui naviguaient le long de la côte pour faire du cabotage », a-t-elle déclaré.

“Ici, nous avons un grand naufrage, dont nous pensons que le navire d’origine mesurait environ 25 mètres (82 pieds) de long, et… chargé de cargaisons de toute la Méditerranée”, a ajouté Deborah.

Bien que les chercheurs n’aient pas été en mesure de déterminer comment le naufrage s’est produit – qu’il soit la cause d’une tempête ou que le capitaine ait été incompétent, ils ont souligné l’origine d’où provenaient ces marchandises de commerce. Ces articles de fret ont été transportés vers le port d’Israël depuis Chypre en Égypte ou en Turquie. Les conserves trouvées dans les pots contenaient des dattes, des figues, différents types d’olives et de la sauce de poisson.

L’Institut d’archéologie nautique de la Texas A&M University, la Honor Frost Foundation et la Israel Science Foundation ont soutenu ce nouveau projet passionnant, en apprenant sur la découverte.

Le littoral d’Israël est jonché de vieux navires coulés. Comme l’eau est peu profonde et que les artefacts sont préservés par le fond sablonneux, les épaves sont plus faciles à étudier ici qu’ailleurs en Méditerranée.

