Une éolienne offshore prend feu au large de la côte est de la Grande-Bretagne

« L’alarme a été donnée vers 10h50 et tout le personnel travaillant sur le site a été évacué par la société d’exploitation et est comptabilisé », a ajouté le porte-parole.

Située sur un banc de sable au large de la ville de Great Yarmouth en Angleterre, l’installation compte 30 turbines et a été mise en service en 2004. Elle appartient et est exploitée par RWE Offshore Wind.

En savoir plus sur les véhicules électriques, les batteries et les puces de CNBC Pro

La turbine de Scroby Sands n’est plus allumée et il n’était pas nécessaire de déployer des unités de recherche et de sauvetage. Il n’est pas rare que des éoliennes prennent feu, et un certain nombre d’incidents similaires ont été signalés au cours des dernières années.

Le Royaume-Uni est un acteur majeur de l’éolien offshore et abrite un certain nombre de projets à grande échelle, notamment le Hornsea 2 pleinement opérationnel et le projet en construction Parc éolien de Dogger Bank.

Selon des chercheurs de l’Imperial College de Londres, les éoliennes ont fourni 32,4 % de l’électricité britannique au cours des trois premiers mois de l’année.

Dans une déclaration envoyée à CNBC, un RWE Le porte-parole a déclaré: « Un incident s’est produit qui a provoqué un incendie dans la nacelle de la turbine (l’enceinte au sommet de la tour qui abrite les composants de production) au parc éolien offshore de Scroby Sands ce matin, l’incendie est maintenant éteint. »

« Les services d’urgence ont été contactés immédiatement et les garde-côtes ont été mis au courant. Ils surveillent la zone et conseillent sur une zone de restriction potentielle de 500 mètres appliquée autour du [affected] …turbine. »

« Tous les membres de notre équipe sont en sécurité et n’ont pas été blessés, nous demandons aux gens de rester à l’écart de la zone car les évaluations sont en cours. »