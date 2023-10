Une entrevue avec l’artiste lauréat d’un Emmy Mike Perry – Samsung Global Newsroom

La créativité est au cœur de tout ce que nous faisons. Il transcende les frontières et redéfinit les limites, tout en cultivant de nouvelles idées et en leur donnant vie. Les créatifs exigent des outils qui peuvent alimenter leurs activités artistiques. Des outils qui traduisent leurs rêves et leur vision en réalité. Entrez dans le ViewFinity S9.

Dans le cadre de la série ViewFinity S9 Story (voir la partie 1 avec DEVSISTERS et la partie 2 avec OIMU ici), Samsung Newsroom s’est entretenu avec l’artiste lauréat d’un Emmy Mike Perry, dont les explorations artistiques couvrent un large spectre, des peintures vives et colorées aux fantaisistes. animations et au-delà, pour parler de la manière dont son ViewFinity S9 s’intègre dans son processus créatif.

Mike Perry est un artiste multidisciplinaire lauréat d’un Emmy basé à Brooklyn, New York. Il est connu pour ses peintures vibrantes et imaginatives qui encouragent souvent les spectateurs à voir le monde sous un nouvel angle. Ses œuvres présentent souvent des personnages ludiques, des palettes de couleurs fluorescentes et des motifs complexes, transformant la réalité quotidienne en un paysage onirique qui repousse les limites de la créativité.

Q : Pourriez-vous nous parler un peu de vous ?

Oh salut. Je m’appelle Mike Perry. Je suis un artiste basé à New York. Je fais toutes sortes de choses folles, amusantes et colorées — peintures, dessins, animations — et travailler avec des clients incroyables. Je vis le rêve. Il fait clair ici, mais pas aussi lumineux que ce magnifique moniteur. Bienvenue dans mon atelier !

Q : Quel rôle votre moniteur joue-t-il dans votre processus créatif ?

Le moniteur est tout. Je l’utilise constamment. C’est comme une partie de mes globes oculaires. Cela vous permet de voir les choses que vous faites. Vous pouvez voir comment ils prennent vie. Et vous voulez juste qu’ils soient aussi beaux et fidèles à ce qui existe réellement dans le monde réel.

Lorsque je réalise un tableau, je l’utilise pour la dernière étape du processus. En gros, vous savez, je corrige les couleurs et prends différents éléments pour m’assurer que mes images soient aussi riches et vraies que possible. Lorsque je travaille en numérique, le moniteur est fondamentalement la même chose que la toile. Le moniteur est indispensable. C’est tout.

Q : Quelle est la première chose qui vous a marqué lorsque vous avez vu le ViewFinity S9 ?

La première chose qui est apparue avec le ViewFinity S9 a été immédiatement la couleur elle-même. Ce ne sont que des bananes. Je suis un peu obsédé par les couleurs fluorescentes. Je ne peux pas arrêter de les utiliser. La couleur est une partie si importante de mon existence. Il suffit de voir à quel point ce magnifique moniteur est riche et lumineux, luxuriant et gluant. C’était tout simplement incroyable d’allumer la chose et de la regarder, pouf, briller.

J’ai également été impressionné par la facilité avec laquelle il suffit de l’allumer et de l’utiliser. L’avantage de faire des peintures et d’être peintre est que je ne suis pas toujours devant un ordinateur, donc quand je l’ai simplement ouvert de la boîte, il a été facile de l’assembler et de l’allumer. Et ça marche.

Q : Qu’est-ce qu’un Pantone Validated™1 le moniteur est-il méchant pour les créatifs ?

J’adore les couleurs Pantone. C’est vraiment génial de voir à quel point les échantillons Pantone sont fidèles à la réalité sur le moniteur. Je veux dire, le livre Pantone est définitivement comme une bible des couleurs. Il est essentiel. Mais ensuite, vous êtes toujours confronté à la réalité de ce qui est à l’écran par rapport à ce avec quoi vous allez imprimer. Il faut toujours faire un acte de foi que cela va correspondre parce que le monde du numérique à l’impression est si mystérieux. Donc, c’est vraiment agréable de savoir que ce que je regarde est la même que la couleur sur les échantillons. C’est incroyable.

Q : En parlant de précision des couleurs, avez-vous essayé la fonction Smart Calibration ? Qu’en as-tu pensé?

J’adore la fonction Smart Calibration.2 C’était si facile à utiliser et l’application est si simple. Vous voulez que les choses se représentent sous leur forme la plus vraie afin que vous sachiez que ce que vous créez va se traduire sur plusieurs plates-formes et différents supports. J’aime pouvoir m’assurer que les couleurs sont représentées comme je le souhaite. C’est une si belle garantie.

Q : Quelles autres fonctionnalités vous aident à donner vie à vos visions artistiques ?

L’un des maux de tête auxquels sont confrontés les artistes numériques est de travailler sur écran large plutôt que sur 9h16. Sur les écrans normaux, vous ne pouvez voir qu’un petit peu de 9:16, donc c’est vraiment décevant. Donc, être capable de tourner l’écran et de voir l’image comme elle est censée le faire est tout simplement incroyable !

L’écran mat a été si charmant. Le soleil arrive le matin et apparaît à travers les fenêtres, et c’est mon moment préféré de la journée, mais il éclate directement sur mon écran. C’était tout simplement agréable de ne pas avoir la lumière du soleil perturber mon processus et de ne pas avoir à m’éloigner de mon ordinateur pendant que le soleil fait sa belle chose. J’ai aussi The Frame TV à la maison, donc je suis assez habitué à l’écran mat à ce stade.

Q. Que pouvez-vous nous dire d’autre sur votre moniteur ViewFinity S9 ?

Enfin, l’appareil photo est génial. L’angle est vraiment sympa et j’adore cet agent de sécurité. Si je veux parler à quelqu’un, je peux intervenir, sinon je suis libre. Personne ne me regarde.

Q. Recommanderiez-vous ViewFinity S9 à d’autres concepteurs ?

Je trouve extrêmement important d’avoir un beau moniteur. Quelque chose avec beaucoup de résolution, quelque chose qui va me donner le meilleur de ce que je peux obtenir et dont j’ai besoin pour ce sur quoi je travaille. Je dirai juste à propos du ViewFinity S9 que la couleur est bonne.

1 Le ViewFinity S9 reproduit fidèlement plus de 2 000 couleurs que l’on peut trouver dans le guide PANTONE. Pantone Validated utilise la bibliothèque numérique Pantone Matching System (PMS) universellement reconnue et teste objectivement plus de 2 000 couleurs Pantone.

2 Smart Calibration permet aux utilisateurs de personnaliser facilement l’écran du ViewFinity S9 pour des paramètres précis — y compris les paramètres de température de couleur, de luminance, d’espace colorimétrique et de gamma — en utilisant leurs smartphones, sans équipement d’étalonnage coûteux et complexe. Disponible sur Galaxy S10 ou version ultérieure, Galaxy Note10 ou version ultérieure, les appareils Galaxy Fold, les appareils Galaxy Flip, l’iPhone 11 ou version ultérieure et l’iPhone SE 2 de deuxième génération ou version ultérieure. Dernière version de l’application SmartThings requise.