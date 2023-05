Une entrevue avec Archie Rhind-Tutt d’ESPN

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, avec une interview d’Archie Rhind-Tutt, est présenté par Sling.

Les fans de Bundesliga aux États-Unis connaissent Archie Rhind-Tutt. Il est journaliste et analyste au bord du terrain pour la couverture de la Bundesliga par ESPN. Ce qui le distingue des autres analystes, c’est sa relation avec les joueurs et les entraîneurs de la Bundesliga. Il organise notamment un va-et-vient spécial avec le manager du Borussia Dortmund Edin Terzic. Il entretenait également de bonnes relations avec l’ancien patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann.

Rhind-Tutt est un Anglais, et il est un partisan de Fulham pour démarrer. Cependant, il est tombé amoureux du sport allemand lors d’un voyage scolaire. Après s’être rapproché de la Bundesliga, il s’est retrouvé à regarder de plus en plus la ligue. Il attribue cela à la passion des fans et à l’environnement général de la Bundesliga avec son esprit communautaire.

Le journaliste rejoint le podcast World Soccer Talk pour parler de ce qui rend la Bundesliga spéciale. De plus, il révèle pourquoi il a cette sensation de calme et ce que cela lui permet de faire en tant qu’analyste et journaliste au bord du terrain. Enfin, il explique s’il pourrait ou non apporter ce comportement à la Premier League, qui est beaucoup plus traditionnelle et simple dans sa couverture.

Entretien avec Archie Rhind-Tutt

Écoutez cet épisode ci-dessous:

