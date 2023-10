Une « entreprise verte de compensation carbone » est une arnaque géante – Twitchy

De temps en temps, les grands médias commettent un acte courageux de véritable journalisme, et nous devons leur fournir des accessoires. Cette fois, c’est Le new yorkeravec cet article sur une entreprise de compensation carbone qui était une arnaque géante.

Mon dernier pour @New yorkais . La plus grande entreprise mondiale de compensation carbone a vendu des crédits sans valeur environnementale, tandis que le développeur de son plus grand projet a secrètement transféré des dizaines de millions de dollars payés par Gucci, Porsche, Nestlé et d’autres vers des comptes offshore. https://t.co/Z1dJEDwrz4

Heidi Blake est une journaliste d’investigation avec Le new yorker, et elle poursuit dans les tweets suivants :

«Égaré» est une manière très polie de le dire.

Oh vraiment?

South Pole a toujours présenté le projet Kariba comme un refuge pour les animaux en voie de disparition – mais son partenaire local contrôle personnellement la chasse aux trophées sur une vaste zone et travaille avec un opérateur qui publie des photos de chasseurs exhibant des lions, des léopards, des hippopotames et des éléphants morts.

Encore un mensonge de la part de cette entreprise. Cela semble être un modèle.

Voici le nœud du problème avec le pôle Sud :

L’année précédente marquait une décennie depuis le lancement de Kariba, ce qui signifiait que South Pole devait être demandé par Verra de vérifier ses prédictions explosives par rapport à la réalité. Après des mois d’examen des images satellite, les analystes de données de l’entreprise ont déterminé que la déforestation dans la zone de contrôle était considérablement inférieure aux prévisions. Ils ont estimé que seuls quinze millions des quarante-deux millions de crédits carbone générés par le projet avaient effectivement été soutenus par des émissions évitées. Toutes les autres tonnes de carbone prétendument compensées n’étaient tout simplement pas réelles.