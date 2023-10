Une entreprise technologique dévoile un radar anti-drone

AUSA NEWS : Une société technologique dévoile un radar anti-drone

Système radar R30 de Fortem

WASHINGTON DC – La société technologique Fortem Technologies, basée dans l’Utah, a annoncé le lancement de son radar de détection de drones TrueView R40 lors de la réunion et exposition annuelle de l’Association pour l’armée américaine, le 11 octobre.

Le radar R40 est la dernière itération du radar TrueView de Fortem, utilisant l’IA pour aider à filtrer les données, éviter les fausses alarmes, limiter l’encombrement potentiel et garantir un espace aérien protégé, a déclaré Timothy Bean, président et chef de l’exploitation, en marge de la conférence.

Conçu spécialement pour détecter les drones, le R40 peut « voir » à basse altitude, ce qui, selon Bean, est le facteur de différenciation qui distingue le R40 des autres systèmes radar.

« Vous avez entendu le dicton « voler sous le radar ». C’est parce que [other systems] pointez le gros radar dans le ciel. Ils ne voient que l’air », a-t-il déclaré. « S’ils montraient le sol, les feuilles qui volaient, les drapeaux sur le mât, la climatisation de l’hôtel, tout cela génère tout ce bruit, et ils ne peuvent pas le filtrer. Et c’est intenable.

Grâce à un logiciel d’IA embarqué, le R40 est capable de filtrer ce bruit, et Bean a déclaré que le système a été qualifié par certaines entreprises de « radar le plus avancé au monde ».

« Nous sommes donc le radar en dessous du radar. Pensez-y de cette façon », a-t-il déclaré. « Nous sommes confrontés à tout ce désordre et à tout ce bruit. »

Le R40 offre des capacités radar à moyenne et longue portée, tandis que le R20 est un radar à courte portée et le R30 est un radar à moyenne portée. Les informations sur les produits de l’entreprise indiquent que les radars offrent une couverture à 360 degrés et peuvent être reliés pour former un maillage.

Les trois itérations du système radar TrueView de Fortem sont de petite taille et capables de fonctionner sur une prise murale conventionnelle, a déclaré Bean.

« Certains de ces plus gros radars qui surveillent le désert à 10 ou 15 milles ont besoin d’un hangar entier pour les alimenter », a-t-il déclaré. « [Our radar systems] peuvent éteindre la prise murale normale… ils sont très sûrs dans un environnement urbain.

En raison de la petite taille du R40, il offre un prix « très bas ». Bean a déclaré que Fortem installait ses puces sur des radars à 20 000 $ et que « le marché commence à comprendre cela ».



