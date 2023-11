Une entreprise technologique de Las Vegas s’efforce de lutter contre les paris sportifs universitaires illicites : « Jusqu’à quel point pouvons-nous devenir plus gros qu’un quarterback titulaire ?

Il est impossible aujourd’hui de regarder du sport à la télévision ou en ligne sans voir des publicités pour les jeux d’argent en ligne. Parier sur le sport est devenu un énorme affairel’American Gaming Association affirmant que plus de 93 milliards de dollars ont été dépensés dans les jeux sportifs l’année dernière.

À mesure que ce nombre continue d’augmenter, les scandales augmentent également. Une série d’incidents survenus dans le sport universitaire cette année soulève des questions sur l’impact du jeu sur l’intégrité des athlètes universitaires.

Lorsque les Hawkeyes de l’Iowa ont affronté les Cyclones de l’Iowa State en septembre, ce sont cinq joueurs absents du terrain qui ont fait la une des journaux. Tous les cinq, y compris le quart-arrière vedette de l’Iowa State, ont été mis à l’écart et font face à des accusations criminelles en matière de paris. Certains avaient même parié sur leurs propres équipes – ce qui, selon Matt Holt, opérateur de la société technologique US Integrity basée à Las Vegas, « ne peut tout simplement pas arriver ».

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



L’intégrité américaine a été retenue par toutes les grandes conférences universitaires et presque toutes les ligues sportives du pays. C’est le chien de garde qui protège contre les paris illicites sur les jeux et s’assure que tout se déroule de manière juste et équitable.

“Je pense que l’Iowa et l’Iowa State ont été une énorme révélation”, a déclaré Holt. “À quel point sommes-nous plus gros qu’un quarterback partant ?”



Les paris sportifs légaux pourraient être soumis à davantage de réglementation, selon les législateurs

Cependant, ce n’était pas la première fois que US Integrity se rendait compte que quelque chose n’allait pas. Quelques mois plus tôt, la société avait remarqué quelque chose de louche dans les paris placés sur un match de baseball de l’Université d’Alabama. Holt a alerté les régulateurs de l’État et, en mai, l’école a licencié son entraîneur de baseball parce qu’il aurait aidé un associé à faire des paris contre son équipe, lors d’un match qu’il entraînait. Selon Holt, il s’agissait d’un “incendie à cinq alarmes”.

Scott Sadin, directeur des opérations de US Integrity, a une expérience dans le monde des hedge funds, où il a analysé les transactions de Wall Street pour éliminer les transactions suspectes. Aujourd’hui, il fait de même avec les données sportives, surveillant « tout ce qui a réglementé les paris sportifs disponibles » à la recherche de tout ce qui est alarmant. La société se concentre sur les lignes de paris, les cotes, les publications sur les réseaux sociaux et bien plus encore pour tenter de détecter les comportements suspects. La préoccupation la plus courante de l’entreprise concerne les joueurs qui négocient sur la base d’informations privilégiées. S’ils trouvent quelque chose d’alarmant, ils alertent les ligues, les régulateurs des États et la NCAA.

“Environ 15 à 20 notifications sont envoyées chaque mois aux opérateurs de paris sportifs et aux bureaux de réglementation”, a déclaré Sadin. Il y a 363 équipes de Division 1 rien que dans le basket-ball universitaire, soit 10 fois plus que dans la Ligue nationale de football ou la National Basketball Association, ce qui signifie que Holt, Sadin et leurs équipes ont les mains pleines.

Les sports universitaires ont connu des scandales liés aux jeux de hasard au fil des décennies, mais la propagation des jeux de hasard en ligne les rend encore plus répandus. Un directeur sportif de la Division 1 a déclaré à CBS News que lui et ses collègues étaient « sous tension » et « morts de peur » à cause des récents scandales.

Le président de la NCAA, Charlie Baker, a qualifié la menace à l’intégrité des sports universitaires d’« extrêmement répandue ».

“Le fait que ce soit maintenant, vous savez, sur votre téléphone, vous n’avez pas besoin d’aller quelque part pour parier, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, je pense que c’est un véritable défi, pas seulement pour nous, mais pour les étudiants-athlètes. “, a déclaré Baker.

Holt a déclaré qu’il entendait souvent de tels sentiments.

“Cela aurait pu se produire n’importe où”, a déclaré Holt. “Comment pourrais-je dire que je ne pense pas que cela se produise ? Parce que la preuve récente montre que quelqu’un a creusé ce puits et qu’il y avait de l’eau.”

Actualités tendances