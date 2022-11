Une entreprise spatiale annonce des licenciements en raison du retard des fusées

Astra a annoncé mardi qu’elle licencierait environ 16% de ses employés alors que la société spatiale fait face à un pivot dans son programme de développement de fusées.

“Compte tenu de l’environnement macroéconomique difficile, nous avons pris la décision difficile mais prudente de réduire nos dépenses d’exploitation pour soutenir nos principaux objectifs à court terme”, a déclaré le PDG d’Astra, Chris Kemp, dans un communiqué de presse accompagnant les résultats du troisième trimestre de la société.

Astra, qui compte actuellement plus de 400 employés, a déclaré s’attendre à réaliser des économies grâce à la réduction des effectifs au premier trimestre 2023.

La société a pivoté sur son système de fusée au cours de l’été, mettant fin au développement et aux vols de son véhicule Rocket 3.3, en faveur d’un véhicule Rocket 4.0 plus grand et amélioré qu’Astra espère faire ses débuts fin 2023. Astra construit actuellement son usine de production et mène tester un développement de Rocket 4.0.

Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC.

La société a enregistré une perte d’EBITDA ajusté de 41,4 millions de dollars au troisième trimestre, une perte de 26% supérieure à celle de la même période de l’année précédente. Astra a généré 2,8 millions de dollars de revenus pour le trimestre grâce aux ventes de ses moteurs spatiaux. Il disposait de 150,5 millions de dollars en espèces à la fin du trimestre.

L’action Astra est en baisse de 94 % cette année à la clôture de mardi de 0,58 $ par action. La société a reçu un avertissement de radiation du Nasdaq en octobre après que son action soit tombée en dessous de 1 dollar par action. La société a jusqu’en avril pour remonter le cours de l’action au-dessus du niveau.