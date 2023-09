Lorsque la gourou du conseil de carrière Eve Peña s’est vu proposer un contrat de marque à cinq chiffres pour promouvoir une entreprise dont elle n’avait jamais entendu parler auprès de ses abonnés TikTok, elle a été intriguée. Elle a ensuite appris ce qu’il prétendait offrir : un service qui créerait des clones IA de personnes, prenant leur pleine ressemblance humaine, pour assister à des entretiens d’embauche virtuels et générer des réponses basées sur les CV des clients.

« La première chose que j’ai dite à ce sujet a été : ‘C’est vraiment contraire à l’éthique. Les gens vont me le dire aussi », a déclaré Peña lors d’un entretien téléphonique. « Et [the representative] a déclaré : « Eh bien, je pense que c’est également contraire à l’éthique… mais nous allons créer des points de discussion avec lesquels vous pourrez détourner les commentaires haineux. »

Peña est l’un des trois créateurs qui ont déclaré à NBC News qu’ils avaient été approchés avec l’offre – et qu’ils se sont rapidement méfiés du fait qu’il s’agissait d’une arnaque. Moins de deux semaines plus tard, la société StartupHelper est devenue indisponible en ligne, le contenu de son site Web étant entièrement supprimé et sa page TikTok définie comme privée.

Il s’agissait d’un épisode bizarre mettant en vedette la collision de deux dynamiques distinctes : le monde trouble des partenariats, dans lequel les créateurs sont invités à parrainer des entreprises relativement inconnues, et l’essor de la technologie de l’IA générative, qui a un énorme potentiel mais peu de surveillance.

« C’était un montant tellement fou qu’ils proposaient que je me suis dit : ‘Cela doit être une sorte d’arnaque ou de fraude' », a déclaré Peña à propos de l’accord de marque, qui promettait 48 000 $ sur six mois, ainsi que une commission de 10% par client recruté sur la plateforme. L’entreprise facturerait à ses clients un acompte de 500 $ ainsi que 10 % de leur salaire de la première année s’ils obtenaient un emploi grâce au service.

La plupart des marques ne publient pas de chiffres dans leurs e-mails sans vouloir d’abord discuter des tarifs des créateurs, a déclaré Peña, surtout pas de manière aussi agressive. Elle a donc demandé plus de clarté lors de son appel Zoom avec le représentant.

« Ils ont dit : ‘Oh, c’est un paiement net de 30’, donc j’aurais dû créer des vidéos pour eux pendant 30 jours avant de voir un quelconque paiement », a-t-elle déclaré. « Et je me disais, on dirait que vous recherchez du marketing gratuit et que vous n’allez simplement payer personne. »

L’explosion des capacités de l’IA générative a ouvert la porte à une variété d’utilisations, de la rédaction d’e-mails à la production de deepfakes entiers, déclenchant une ruée pour trouver des moyens de capitaliser sur ces technologies.

Dans le monde des ressources humaines, cela soulève des questions sur la mesure dans laquelle les employeurs devraient utiliser l’IA pour passer au peigne fin les candidatures et sur la question de savoir si les candidats risquent de franchir les limites éthiques avec des curriculum vitae et des lettres de motivation générés par l’IA.

Mais un clone généré par l’IA – ce que StartupHelper décrit comme « un double du corps numérique qui assiste aux entretiens d’embauche en votre nom » – était à la portée de certains créateurs spécialisés dans le contenu de carrière.

Le contenu de carrière est devenu une niche populaire sur TikTok et d’autres plateformes technologiques, où les influenceurs rassemblent régulièrement des centaines de milliers de followers. Et il est courant que les créateurs populaires de TikTok soient approchés par des marques cherchant à promouvoir leurs services via des offres sponsorisées. Mais il s’agit d’un marché largement opaque – et parfois tendu –, ce qui signifie que de tels accords peuvent échouer si les négociations aboutissent à des impasses ou si les produits ne correspondent pas aux valeurs des créateurs.

Les créateurs qui ont parlé avec NBC News ont déclaré qu’après que StartupHelper les ait approchés, ils étaient préoccupés par les services proposés, ainsi que par les termes de l’accord de marque suggéré. Avant que le contenu du site Web StartupHelper ne soit supprimé, il faisait la publicité du clone numérique et d’autres services, tels que la candidature automatique à des emplois et l’optimisation des profils LinkedIn.

Peña, dont les vidéos visent à enseigner aux gens comment rejoindre le monde de l’entreprise, a rapidement critiqué l’entreprise sur TikTok pour son manque d’éthique. En elle vidéo, elle a émis un « avertissement à la carrière tik tok », partageant les détails de ce qu’elle a appris sur le service après avoir eu un appel Zoom avec un représentant. Les clients de StartupHelper, a déclaré Peña, sont invités à envoyer à l’entreprise quelques vidéos d’eux-mêmes en train de parler afin que ses développeurs et ingénieurs en IA puissent étudier leurs manières et clones de programmes pour assister à des entretiens virtuels en leur nom.

« Si vous voyez des influenceurs colporter le « Et si vous n’aviez plus jamais à vous présenter à un entretien d’embauche ? Et si tu avais un clone ? jugez-les simplement », a-t-elle déclaré dans la vidéo. « Sachez qu’ils ont vendu leur âme pour celle-là. Et s’il vous plaît, ne tombez pas dans le piège.

Après que la vidéo de Peña ait commencé à gagner du terrain, le profil TikTok de StartupHelper a laissé des commentaires prétendant être l’entreprise en question. Elle a déclaré avoir bloqué le compte pour éviter de lui offrir une promotion gratuite. Ensuite, des comptes de robots ont commencé à envahir ses commentaires, affirmant que StartupHelper les avait aidés à trouver un emploi. Après avoir utilisé un filtre pour bloquer toute mention du nom de l’entreprise, sa propre page TikTok a commencé à publier des vidéos désormais supprimées la dénigrant.

StartupHelper n’a pas répondu à une demande de commentaire. Ses adresses email startuphelper.com n’étaient plus actives mardi. Son site Web n’est plus qu’une page de destination avec un message indiquant : « Nous serions de retour avec un produit meilleur et éthique qui défend les droits de la classe ouvrière dans un monde en évolution rapide, axé sur l’IA. Merci pour tous vos commentaires. »

La saga est la dernière manifestation des préoccupations éthiques et de sécurité entourant l’utilisation non réglementée de la technologie de l’IA, démontrant comment les créateurs ont souvent du mal à trouver un équilibre entre la morale personnelle et la nécessité de gagner de l’argent grâce à la création de contenu.

Depuis qu’OpenAI a introduit ChatGPT à la fin de l’année dernière, les technologues anticipent une explosion du nombre de startups cherchant à utiliser l’IA générative – des systèmes d’intelligence artificielle capables de créer du contenu de type humain, notamment des imprimés, des photos et des vidéos – pour toutes sortes de services aux entreprises et aux consommateurs.

Certaines entreprises ont déjà mis au point des technologies permettant aux utilisateurs de créer des versions IA d’eux-mêmes. Puceronune entreprise de technologie financière qui crée des travailleurs IA pour gérer plusieurs tâches en ligne à la fois, envisage un avenir dans lequel les gens créeront des clones numériques pouvant fonctionner à leur place.

Ces entreprises restent largement non réglementées, même si de nombreuses discussions ont eu lieu sur la manière de rédiger des règles concernant le développement de l’IA.

Peña et les deux autres créateurs qui ont parlé avec NBC News ont déclaré que lorsqu’ils ont reçu le pitch de StartupHelper pour la première fois, ils étaient impatients d’en savoir plus. Mais le premier e-mail qui leur a été envoyé, dont NBC News a examiné une copie, était vague et ne faisait aucune mention d’un service de clonage piloté par l’IA, se décrivant uniquement comme « une entreprise de placement d’emploi cherchant à changer la façon dont les gens obtiennent un emploi et gagnent de l’argent ». plus dans l’espace de l’entreprise.

« Nous envisageons un partenariat de collaboration dans lequel vous pouvez être la mascotte de notre marque et donner vie à notre entreprise par association », avait écrit un représentant dans les e-mails de sensibilisation.

Farah Sharghi, une créatrice qui donne des conseils de carrière sur TikTok, a déclaré que les termes de l’accord l’avaient amenée à fantôme l’entreprise après avoir initialement demandé plus d’informations. Après avoir lu son plan de contenu plus tard, a-t-elle déclaré, elle a découvert ce qu’elle considérait comme une foule de préoccupations éthiques qui ont réaffirmé sa décision de ne pas accepter.

Le plan de contenu de 10 pages envoyé par la société fournit des scripts que les créateurs peuvent utiliser, y compris des réponses spécifiques aux commentaires critiques, tels que : « N’est-ce pas illégal ? Et s’ils découvrent que vous avez fait ça pour obtenir le poste ? » C’est une préoccupation qui met en évidence le manque de réglementation fédérale concernant l’utilisation des technologies d’IA.

À cela, le document exhorte les créateurs à dire : « Je trouve drôle de voir comment cela est toujours considéré comme illégal lorsque c’est un individu et non une entreprise qui utilise un raccourci pour contourner les systèmes traditionnels et non l’inverse. … Nous sommes sur le point d’entrer dans une économie post-travail, votre seule priorité devrait être d’obtenir l’emploi le mieux rémunéré sans aucun tracas.

Le document encourage également les créateurs à suivre des scripts qui vantent ouvertement des « astuces »[ing] votre chemin pour obtenir cet emploi » et exhorte ses abonnés « à bloquer tous les conseillers en carrière », estimant qu’« ils ne se soucient pas de vous, ils se soucient simplement de vous transformer en moutons qui se mettront en quatre pour les entreprises qui ne le font pas ». Je ne me soucie pas de toi.

Il ne répond pas aux questions relatives à la confidentialité des données et à la question de savoir si l’entreprise envisage d’utiliser l’image de ses clients à d’autres fins. Sharghi a déclaré qu’elle pensait que les outils d’IA pouvaient aider les demandeurs d’emploi de manière plus éthique, mais qu’un tel service de clonage avait immédiatement déclenché la sonnette d’alarme.

« J’ai passé trois ans sur ma plateforme sociale et je ne voudrais jamais risquer ma propre réputation ou celle de ma marque juste pour de l’argent. Genre, ça ne me convient pas », a-t-elle déclaré. « Ce qu’ils semblent faire n’est qu’une fraude flagrante, et cela ne passe pas du tout le test de l’odorat pour moi. »

Les créateurs ont également déclaré que l’argent offert par StartupHelper semblait trop beau pour être vrai.

Mais Gabrielle Judge, la créatrice de TikTok qui a inventé le terme « travail de fille paresseuse », a déclaré que le paiement s’élevait en réalité à très peu une fois que l’on a examiné de plus près la demande. Il demandait une publication par jour pendant six mois, en plus de mettre le lien de StartupHelper dans la biographie des créateurs, accompagné d’une courte phrase.

« Au début, vous vous dites : « Oh, mon Dieu, c’est un excellent argent », mais ensuite, quand vous regardez le travail que vous avez dû faire, cela n’en vaut pas la peine », a-t-elle déclaré.

En outre, Peña a déclaré qu’on lui avait dit que le PDG de l’entreprise était basé à Dubaï. Mais aucune licence commerciale n’est enregistrée au nom de l’entreprise aux Émirats arabes unis.