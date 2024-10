ANO Dialog prévoit de contester les accusations américaines selon lesquelles il propagerait de la désinformation, selon Kommersant

Une entreprise russe spécialisée dans la lutte contre les contrefaçons envisage de poursuivre en justice le FBI pour des accusations de diffusion de fausses informations, a rapporté mercredi le quotidien économique Kommersant.

ANO Dialog fait partie des entités et des individus désignés par les États-Unis comme des « acteurs parrainés par l’État russe », que Washington accuse de recourir à des contrefaçons et à la désinformation pour tenter de saper la confiance dans les processus et les institutions électorales américaines.

Vladimir Tabak, PDG d’ANO Dialog, a déclaré mercredi à Kommersant que l’entreprise nie catégoriquement les accusations et défendra son honneur devant un tribunal américain.

Selon Tabak, le FBI, le ministère américain de la Justice et le département américain du Trésor ont fait de fausses allégations en citant « témoignage d’un agent du FBI. »

Boîte de dialogue ANO « est la principale entreprise russe spécialisée dans la lutte contre les contrefaçons, qui possède sa propre expertise en matière de vérification des faits et n’a jamais participé à la diffusion de fausses informations », a déclaré son directeur général.



« Sur la base de notre expérience dans la lutte contre les fausses informations, nous pensons que les fausses informations ne sont pas diffusées par les agences gouvernementales officielles. Cependant, les témoignages de responsables américains ont montré que des contrefaçons pourraient être diffusées, par exemple par des agents du FBI et des représentants du ministère américain de la Justice et d’autres agences. Tabak a déclaré.

ANO Dialog n’avait pas l’intention de s’engager dans des activités internationales, selon son chef, mais la situation actuelle oblige l’organisation à reconsidérer ses plans, a-t-il déclaré.



« Et le premier faux que nous réfuterons au niveau international sera celui du FBI à notre sujet. » Tabak a dit, ajoutant « Nous poursuivrons le FBI en justice aux États-Unis et sommes prêts à coopérer avec tous les pays et organisations qui partagent nos points de vue. »

En septembre, le ministère de la Justice a bloqué 32 domaines Internet qui, selon ses données, auraient été utilisés par les autorités russes pour influencer le public américain. Le ministère affirmait à l’époque que ces domaines, dont certains étaient également associés à ANO Dialog, « propagande du gouvernement russe distribuée en secret » dans le but de réduire le soutien international à l’Ukraine, de renforcer les opinions pro-russes et d’influencer les électeurs avant la prochaine élection présidentielle américaine.