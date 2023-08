Une entreprise russe intensifie son différend avec le Canada concernant la saisie d’un avion-cargo

Volga-Dnepr Airlines a notifié lundi son intention d’engager un différend officiel avec le gouvernement canadien au sujet de la saisie par Ottawa d’un avion cargo Antonov-124 stationné à l’aéroport Pearson depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a 18 mois.

Un porte-parole d’Affaires mondiales Canada a déclaré à CBC News que le gouvernement fédéral avait reçu lundi une lettre du groupe de compagnies aériennes informant officiellement le Canada de son différend.

« Le gouvernement du Canada évalue la lettre. Nous continuerons de défendre les intérêts des Canadiens », a écrit le porte-parole dans un bref courriel, confirmant un rapport paru sur le site Air Cargo News qui citait un rapport russe de l’agence de presse Interfax. .

La lettre de Volga-Dnepr faisait référence à l’article 9 d’un 1989 accord bilatéral d’investissement entre la Fédération de Russie (encore l’URSS à l’époque) et le Canada. À l’époque, le premier ministre de l’époque, Brian Mulroney, et le président soviétique de l’époque, Mikhaïl Gorbatchev, faisaient les premiers pas vers une nouvelle relation économique qui permettrait le commerce et protégerait les droits des entreprises opérant à l’étranger.

Le traité comprend des dispositions sur le règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS), qui permettent à une société russe qui estime avoir été injustement lésée par les actions du gouvernement canadien de poursuivre en dommages-intérêts.

Le type de compensation que Volga-Dnepr pourrait demander à Ottawa n’est pas clair.

« Si le différend n’est pas résolu dans les six mois suivant la réception de la notification par le Canada, Volga-Dnepr Airlines entamera officiellement une procédure d’arbitrage », a déclaré la compagnie dans un communiqué de presse. « Volga-Dnepr reste ouvert aux négociations avec les représentants canadiens pour résoudre le problème et restituer l’avion. »

La Russie accuse le Canada de « vol »

Lors d’une visite à Kiev en juin, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux journalistes que le gouvernement canadien utiliserait les pouvoirs accordés par le Parlement dans la législation budgétaire de 2022 pour saisir l’avion, avec l’intention de le remettre éventuellement au gouvernement ukrainien pour son utilisation.

Parce que l’avion a été stationné sur le tarmac pendant si longtemps, il devrait avoir besoin d’un entretien important pour le remettre en état de navigabilité. Constructeur d’avions cargo lourds Antonov Airlines est basé à Kyiv et pourrait théoriquement le remettre en service pour son nouveau propriétaire une fois le processus de saisie et de transfert des actifs du Canada terminé.

La saisie de l’avion par le Canada n’a été ni rapide ni simple.

Le gouvernement fédéral doit engager une procédure devant la Cour fédérale et offrir une procédure régulière au(x) propriétaire(s) de tout bien qu’il propose de saisir. Ce processus n’a pas encore eu lieu – c’est pourquoi ceux qui passent devant l’aéroport de Toronto ont vu cet avion massif stationné pendant des mois.

L’avion avait été engagé par le gouvernement canadien pour voler dans une cargaison de kits de test rapide COVID-19 en provenance de Chine à la fin de l’hiver 2022. Alors qu’il était à Toronto en train de décharger sa cargaison le 27 février, l’avis officiel aux aviateurs (NOTA ) a été publié, interdisant l’accès des aéronefs russes à l’espace aérien canadien.

La législation permettant la saisie des avoirs détenus par des individus et entités russes sanctionnés a été adoptée quatre mois après le début de l’invasion à grande échelle.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal participent à une conférence de presse conjointe à l’hôtel Royal York de Toronto le 11 avril. (Evan Mitsui/CBC)

Le Canada a par la suite ajouté Volga-Dnepr à sa liste de sanctions, ouvrant la voie à une éventuelle saisie. Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a discuté du transfert de propriété de l’avion lors de ses réunions au Canada en avril dernier.

Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié la saisie de l’avion-cargo de « vol cynique et éhonté » et a averti le gouvernement canadien dans une réprimande diplomatique officielle plus tôt cet été que les relations entre les deux pays étaient « sur le point d’être rompues ».

Il est courant dans les différends bilatéraux en matière d’investissement qu’une partie soit tenue de signifier un préavis. Cela est généralement suivi d’une période de temps déterminée au cours de laquelle les deux parties peuvent essayer de négocier un règlement de leurs problèmes avant d’aller au tribunal.

Cette affaire n’est que la deuxième utilisation par le Canada de ses pouvoirs de saisie. Sa première décision est intervenue en décembre dernier, lorsque le Canada a annoncé qu’il saisirait 26 millions de dollars américains d’actifs financiers détenus par Granite Capital, une société qui appartiendrait à l’oligarque russe sanctionné Roman Abramovich.

Le gouvernement a été averti des contestations judiciaires

Aucune des deux saisies n’a achevé le processus judiciaire requis pour confisquer ces actifs au profit de la Couronne, et encore moins les transférer à l’Ukraine.

La justification initiale du Canada pour présenter la législation sur les saisies était le désir d’utiliser le produit pour aider à financer la reconstruction de l’Ukraine après la guerre. L’Antonov-124 pourrait également être précieux pour l’Ukraine pendant le conflit armé actuel – mais cette dernière décision légale rend peu probable un transfert rapide de l’avion.

Au moment où le Parlement a autorisé ces pouvoirs de saisie, les responsables canadiens ont été avertis que de telles saisies seraient risquées et sans précédent et seraient probablement contestées devant les tribunaux.

Les observateurs internationaux ont observé les saisies Volga-Dnepr et Abramovich comme des cas tests.

D’autres avions loués appartenant à l’origine à des sociétés basées dans des démocraties occidentales qui étaient bloquées en Russie lorsque la guerre a éclaté ont depuis été réenregistrés en tant qu’avions russes. Leur sort a aussi déclenché des procédures judiciaires coûteuses.