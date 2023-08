Une entreprise privée liée au conseiller n ° 10 se voit confier le contrat des listes d’attente du NHS

Rishi Sunak est confronté à des questions sur un éventuel conflit d’intérêts après qu’il est apparu qu’une entreprise privée de soins de santé a remis un contrat gouvernemental pour réduire les listes d’attente régionales du NHS est liée à un conseiller politique n ° 10.

Bill Morgan, partenaire fondateur de la société de relations publiques et de lobbying Evoke Incisive Health (EIH), a rejoint Downing Street en tant que conseiller en politique de santé en novembre dernier pour aider à améliorer l’efficacité du NHS.

InHealth, un client payant d’EIH lorsque Morgan était un partenaire fondateur, a depuis obtenu un contrat en tant que centre de diagnostic indépendant dirigé par le secteur, pour gérer le réseau du sud-ouest.

Il existe environ 114 centres de diagnostic du NHS, ceux gérés par des prestataires privés devant passer de quatre à 12. Cinq des nouveaux centres du sud-ouest, de Cornwall à Bristol, seront gérés par InHealth, qui a été fondée par un entrepreneur britannique, Ivan Bradbury.

Morgan est également membre du groupe de travail sur la récupération élective (ERT) convoqué par le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, pour réduire les listes d’attente. Il est entendu que Morgan ne travaille plus pour Incisive Health et n’a aucun lien financier ou intérêt continu avec son ancien employeur ou InHealth.

Dans une lettre adressée au ministre de la Santé Will Quince, président de l’ERT, Liz Kendall, la ministre fantôme des Affaires sociales, a demandé quelles mesures avaient été prises pour gérer les conflits d’intérêts potentiels lors de l’attribution des contrats, et si Morgan était tenue de déclarer sa connexion passée à InHealth lors de la prise du poste n ° 10.

Une source travailliste a déclaré: «Cela pue. Rishi Sunak a fait venir un lobbyiste privé dans le domaine de la santé à Downing Street et a maintenant remis à ses anciens clients un contrat de prune avec le NHS.

« Sunak doit dire clairement ce qui semble être un conflit d’intérêts clair. Le gouvernement devrait se concentrer sur le retrait du NHS de la plus grande crise de son histoire, et non sur la récompense des amis des soins de santé privés.

Le Guardian comprend que la décision d’approcher InHealth et d’autres fournisseurs indépendants du secteur pour livrer les cinq centres de diagnostic dans le sud-ouest annoncés le 4 août a été prise avant la formation de l’ERT.

Kendall a déclaré dans sa lettre à Quince: « Le [elective] Les recommandations du groupe de travail préconisent l’utilisation des capacités inutilisées du secteur privé – une proposition présentée par le Parti travailliste en janvier 2022 qui, si elle avait été adoptée à l’époque, aurait entraîné aujourd’hui 330 000 patients de moins en attente de traitement.

« Je comprends que, sur les 13 centres de diagnostic communautaire que vous envisagez maintenant de lancer, huit d’entre eux seront gérés par le secteur privé. Je note en particulier qu’un organisme nommé « InHealth » s’est vu attribuer le contrat d’exploitation du réseau sud-ouest.

«Je comprends en outre que la société est un ancien client payant de M. Bill Morgan – à la fois conseiller politique spécial du Premier ministre et membre du groupe de travail sur le rétablissement électif – et que le PDG d’InHealth était l’un des sept patrons de soins de santé privés présents. lors de l’événement de lancement du groupe de travail sur le rétablissement électif en décembre 2022. Votre département a refusé de publier la liste des participants à cette réunion et aucun procès-verbal ne semble avoir été rédigé.

Kendall a également demandé à Quince quelles mesures le ministère de la Santé du gouvernement a prises pour atténuer son exposition à de futurs conflits d’intérêts potentiels. Downing Street affirme avoir mis en place des processus solides pour gérer tout conflit potentiel.

Stella Vig, directrice clinique du NHS England pour les soins électifs, a déclaré que le NHS avait déjà augmenté l’utilisation du secteur indépendant de plus d’un tiers depuis avril 2021.

Un nombre record de personnes paient pour des soins de santé privés, dépensant jusqu’à 3 200 £ pour faire retirer une cataracte et 15 075 £ pour une nouvelle hanche, au milieu d’une frustration croissante face aux listes d’attente du NHS.

À travers le Royaume-Uni l’année dernière, 272 000 personnes ont utilisé leurs propres fonds pour couvrir le coût d’une opération ou d’une procédure de diagnostic dans un hôpital privé. C’était en hausse par rapport à 262 000 l’année précédente et une forte augmentation par rapport aux 199 000 qui l’ont fait en 2019, l’année avant que la pandémie de Covid ne frappe.

Les opinions du Premier ministre sur les soins de santé privés ont fait l’objet d’un regain d’attention après que le Guardian a annoncé qu’il était inscrit auprès d’un cabinet de médecin généraliste privé qui facture 250 £ pour une consultation.