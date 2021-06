Une entreprise peut-elle demander une preuve de vaccination contre le COVID-19 ?

Dans les bars, on vous demandera peut-être de montrer votre pièce d’identité. Si vous visitez Costco, vous ne pouvez pas entrer ou acheter quoi que ce soit sans votre carte de membre. Est-ce que davantage d’Américains devront bientôt garder leurs cartes de vaccination COVID-19 à portée de main pour revenir à la normale ?

La question se pose : est-il légal pour une entreprise de demander même une preuve que vous êtes vacciné ?

Actuellement, vous n’avez pas à flasher votre carte de vaccin COVID dans la plupart des commerces pour faire vos achats ou obtenir une table. Cependant, les entreprises sont généralement libres d’exiger que les clients présentent une preuve de vaccination contre le COVID-19, parfois appelée « passeport vaccin ».

Les experts juridiques ont comparé l’exigence à une politique «pas de chemise, pas de chaussures, pas de service».

« Une entreprise peut absolument poser cette question » pour savoir si un client a été vacciné, a déclaré Lindsay Wiley, directrice du programme de droit et de politique de la santé à l’American University Washington College of Law, lors d’un entretien avec USA TODAY.

Les détaillants qui ont abandonné les règles sur les masques pour les personnes vaccinées ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’interroger les personnes ou de demander leurs cartes de vaccination à la porte. La liste croissante comprend Walmart, Sam’s Club, Costco, Starbucks, Target et CVS.

De retour au bureau ? Alors que les travailleurs retournent au bureau, certains avantages comme les mardis Taco peuvent être remis en question

Des mariages plus petits, des prix plus élevés :Comment COVID-19 a lancé une nouvelle tendance dans les mariages

Qui doit suivre le statut vaccinal ?

Pour la plupart, laisser les consommateurs sans masque a été sur le système d’honneur.

Mais il y a des exceptions. Dans l’Oregon, l’autorité sanitaire de l’État a publié le mois dernier de nouvelles directives obligeant les entreprises à vérifier le statut vaccinal des personnes qui se sont rendues sans masque.

À Chicago, les entreprises peuvent demander une exemption de vaccin pour augmenter la capacité de leurs établissements à condition qu’elles exigent des clients qu’ils prouvent qu’ils ont été entièrement vaccinés.

Et des rapports publiés ont fait surface montrant des exemples de petites entreprises établissant leurs propres politiques et ajoutant parfois des frais pour les invités non vaccinés. Par exemple, un organisateur de concerts en Floride a organisé un spectacle avec des billets de 18 $ pour les participants vaccinés et des billets de 1 000 $ pour les spectateurs non vaccinés, a rapporté NBC News le mois dernier.

Pendant ce temps, les législateurs de plus de 40 États ont introduit une législation – souvent soutenue par les sceptiques face aux vaccins et avancée par les républicains – interdisant les mandats de vaccin COVID-19. Certaines mesures empêchent les entreprises de demander aux clients une preuve de vaccination. Le plus grand nombre de projets de loi visent à empêcher les employeurs d’exiger des vaccins contre le COVID-19, a précédemment rapporté USA TODAY.

Tout au long de la pandémie, la gestion et le suivi du comportement des clients se sont avérés difficiles.Brian Dodge, président de la Retail Industry Leaders Association, a déclaré que les employés des magasins étaient en danger en essayant d’appliquer les politiques sur les masques et qu’un « patchwork de règles nationales et locales » sur les masques a créé de la confusion. Faire passer les travailleurs du commerce de détail des masques de suivi au statut de vaccination ne serait pas moins compliqué.

« C’est évidemment peu pratique et impossible à faire », a déclaré Dodge dans une récente interview avec USA TODAY à propos d’identifier qui est vacciné et qui ne l’est pas. «Ils n’auraient jamais dû être la police des masques, et ils ne peuvent pas être la police des vaccins. Il est donc impossible de confirmer le statut vaccinal des invités.

Une lettre envoyée aux chefs du CDC, du département américain de la Santé et des Services sociaux et de la Occupational Safety and Health Administration par des groupes représentant des entreprises américaines a averti que l’application de politiques exigeant la vérification du statut de vaccination pourrait mettre les travailleurs dans des situations dangereuses.

« Le commerce de détail et les autres employés ne sont pas équipés pour faire respecter les restrictions sanitaires et, s’ils sont obligés de le faire, cela ne les protégera pas mais les soumettra à des confrontations qui mettent leur santé et leur bien-être en danger beaucoup plus grand », lit-on dans un extrait. de la lettre.

Le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, estime que la mise à jour du CDC pour masquer les directives est arrivée trop tôt. Il pense que le CDC aurait dû rassurer les consommateurs pour qu’ils se sentent plus en sécurité en sachant que les personnes portant des masques ont été vaccinées.

Dans une récente interview avec USA TODAY, Offit a déclaré qu’une option était que les détaillants demandent à quiconque entre dans les magasins sans masque de montrer une preuve, « ce qui est lourd et difficile à faire. De plus, ils tricheront sans aucun doute parce que vous pouvez acheter une certification de vaccin directement sur Internet. »

Ce qui constitue une preuve de vaccination

Le soutien parmi les Américains pour une certaine forme de vérification des vaccins dépend du type d’activité. Selon une enquête menée par Gallup en avril, 57% des adultes américains soutiennent la vérification pour les voyages en avion tandis que 55% soutiennent la vérification du statut de vaccination pour assister à un grand événement comme un concert. Cependant, seulement 40 % soutiennent la présentation d’une preuve si vous souhaitez dîner à l’intérieur d’un restaurant.

Bien qu’il existe des lois obligeant les entreprises à faire des aménagements pour les personnes handicapées et pour celles qui refusent de se faire vacciner pour des raisons religieuses, les établissements peuvent toujours exiger que les clients prouvent leur statut.

« C’est un fondement juridique plus récent, mais très probablement tant que les entreprises ont une justification et qu’elles exemptent les gens sur la base de ces raisons, elles seraient très probablement légalement autorisées », a déclaré Alison Hoffman, professeure à la Carey Law School de l’Université de Pennsylvanie et experte. sur le droit et la politique de la santé.

Les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises pourraient être plus pratiques que juridiques. Hoffman a déclaré que les entreprises étaient sur « un terrain difficile et quelque peu ténu » pour essayer de déterminer ce qui constitue une preuve de vaccination. La documentation disponible la plus proche dont disposent les Américains est la fiche de vaccination du CDC fournie et mise à jour par les vaccinateurs après les doses.

Ensuite, il y a le défi de savoir quoi faire si quelqu’un ne peut pas offrir de preuve ou ne veut pas partager cette information.

« Ils doivent ensuite décider ce qu’ils vont faire ensuite si la personne dit: » Non, je ne suis pas vacciné « ou dit » Je ne vais pas répondre à cette question « », a déclaré Wiley. « Ils doivent réfléchir de manière pratique, vont-ils alors proposer des alternatives comme la livraison en bordure de rue dans certains cas ou, oui, vous pouvez entrer mais vous devez porter un masque. C’est également autorisé. »

Économisez mieux, dépensez mieux : Des astuces et des conseils d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Contributeur : Daniel Funke, USA AUJOURD’HUI

Suivez les journalistes de USA TODAY Brett Molina et Kelly Tyko sur Twitter.