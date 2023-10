Une entreprise ougandaise transforme la fibre de bananier en objets artisanaux durables

MUKONO, Ouganda — Un bananier décapité est presque inutile, ce qui constitue un inconvénient pour l’agriculteur qui doit ensuite le déraciner et déposer ses parties démembrées comme paillis.

Mais de telles tiges peuvent-elles redonner vie d’une manière ou d’une autre ? Oui, selon une entreprise ougandaise qui achète des tiges de bananes dans le cadre d’une entreprise qui transforme la fibre en objets artisanaux attrayants.

L’idée est à la fois innovante et durable dans ce pays d’Afrique de l’Est. L’Ouganda a le taux de consommation de bananes le plus élevé au monde et est le premier producteur africain de cette culture. En particulier dans les zones rurales, les bananes peuvent contribuer jusqu’à 25 % de l’apport calorique quotidien, selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

En Ouganda, la consommation de bananes est à bien des égards ancrée dans les coutumes et traditions locales ; pour beaucoup, un repas est incomplet sans une portion de matooke, le mot local désignant la bouillie bouillie féculente à base de cultivars de bananes récoltés et cuits crus.

Pour récolter la récolte, la tige doit être décapitée, et dans les plus grandes plantations, la scène peut sembler violente après une récolte exceptionnelle. Les tiges pourrissent inévitablement en plein champ.

Mais la startup locale TEXFAD, qui se décrit comme un groupe de gestion des déchets, profite désormais de cette abondance de tiges pourries pour extraire la fibre de bananier qui est transformée en articles tels que des extensions de cheveux pour femmes.

John Baptist Okello, directeur commercial de TEXFAD, a déclaré à l’Associated Press que cette activité avait du sens dans un pays où les agriculteurs « luttent beaucoup » avec des millions de tonnes de déchets liés à la banane. L’entreprise, qui collabore avec sept groupes d’agriculteurs différents dans l’ouest de l’Ouganda, paie 2,70 dollars pour un kilogramme (plus de deux livres) de fibres séchées.

David Bangirana, le chef d’un de ces groupes dans le district de Sheema, à l’ouest de l’Ouganda, a déclaré que seule une petite partie de la tige interne d’une plante décapitée est récoltée pour ses fibres. Et « les résidus sont restitués après le travail à la machine à l’agriculteur pour être utilisés comme fumier », a-t-il déclaré.

Son groupe travaille au renforcement des capacités de fabrication de produits finis, a-t-il déclaré.

TEXFAD prend également du matériel auprès d’un tiers, Tupande Holdings Ltd., dont les camions livrent des tiges de bananes aux agriculteurs du centre de l’Ouganda. Les ouvriers de Tupande trient les tiges à la recherche des plus désirables. Les machines transforment ensuite la fibre en minuscules fils.

Aggrey Muganga, chef d’équipe chez Tupande Holdings Ltd., a déclaré que son entreprise traite avec plus de 60 agriculteurs qui fournissent en permanence des matières premières abondantes.

Ce chiffre ne représente qu’une petite fraction de ce qui est disponible dans un pays où plus d’un million d’hectares (près de 2,5 millions d’acres) sont plantés de bananes. La production de bananes a augmenté régulièrement au fil des ans, passant de 6,5 tonnes en 2018 à 8,3 tonnes en 2019, selon les chiffres du Bureau ougandais des statistiques.

« Nous extrayons les fils de fibres des gaines de la tige… Notre contribution à la chaîne de valeur consiste donc à mettre un revenu supplémentaire entre les mains de l’agriculteur. Nous transformons ces déchets en quelque chose de précieux que nous vendons à nos partenaires qui fabriquent également des choses », a déclaré Muganga.

Dans une usine située dans un village juste à l’extérieur de Kampala, la capitale ougandaise, TEXFAD emploie plus de 30 personnes qui utilisent leurs mains pour fabriquer des articles uniques et souvent attrayants à partir de fibre de bananier. Les tapis et les abat-jour qu’ils produisent sont particulièrement attrayants pour les clients, l’entreprise exportant désormais certains produits vers l’Europe.

De tels articles sont possibles parce que « la fibre de banane peut être ramollie au niveau du coton », a déclaré Okello.

En collaboration avec des chercheurs, TEXFAD expérimente actuellement un éventuel tissu à base de fibre de bananier. S’il est désormais possible de fabriquer des serviettes en papier et des serviettes hygiéniques à partir de fibres de bananier, l’entreprise ne dispose pas encore de la technologie nécessaire pour fabriquer des vêtements, a-t-il expliqué.

La société conçoit également des produits d’extension de cheveux qui, selon elle, contribueront à débarrasser le marché des produits synthétiques considérés comme nocifs pour l’environnement.

Tous les produits de TEXFAD sont biodégradables, a déclaré Faith Kabahuma, du programme de développement des cheveux banane de l’entreprise, décrivant les extensions de cheveux qui ont donné de bons résultats lors des tests et qui seront bientôt disponibles sur le marché.

« Le problème avec les fibres synthétiques, c’est qu’elles s’encrassent tellement partout où vous allez ; même si vous allez creuser dans les jardins en ce moment, vous trouverez des fibres synthétiques partout », a-t-elle déclaré.

___

Rodney Muhumuza a rapporté de Kampala.