Une entreprise norvégienne espère produire de l’énergie et capturer le carbone des déchets de l’Alberta

Une société norvégienne de développement d’énergie propre parie gros sur l’Alberta comme lieu où combiner sa technologie de valorisation énergétique des déchets avec une méthode de capture du carbone et de son stockage souterrain.

Varme Energy, qui a été constituée à Edmonton cet été, veut établir des installations en Alberta qui utilisent la technologie de gazéification Aitos, un procédé de combustion en deux étapes appartenant à sa société mère qui est utilisé dans des installations de valorisation énergétique des déchets en Norvège depuis plus de une décennie.

Grâce à ce processus, les déchets qui étaient destinés à l’enfouissement sont convertis en vapeur qui peut être utilisée pour le chauffage urbain, les processus industriels ou passés dans une turbine pour produire de l’électricité.

“Vous détournez littéralement le [garbage] camions, au lieu d’aller se déverser à la décharge, ils viennent se déverser dans une installation comme la nôtre », a déclaré Sean Collins, PDG de Varme Energy, une filiale de la société norvégienne Green Transition Holding.

Varme espère réaliser des bénéfices tout en faisant une brèche dans les tas croissants de déchets envoyés aux décharges municipales, qui sont collectivement responsables d’environ 23% du pays. émissions de méthane et peut être coûteux et long à construire.

Enerkem, une entreprise montréalaise avec une installation à Edmonton illustrée ici, transforme les déchets en biocarburants et en produits chimiques. (Samuel Martin/CBC)

Les déchets sont déjà transformés en électricité dans d’autres régions du Canada. Brampton, en Ontario, abrite l’installation Emerald Energy From Waste, et Burnaby, en Colombie-Britannique, et Courtice, en Ontario, ont des installations de valorisation énergétique des déchets exploitées par Covanta, basée au New Jersey. À Burnaby, l’installation absorbe environ un quart des déchets de Metro Vancouver.

D’autres, comme Enerkem de Montréal, utilisent les déchets pour produire des biocarburants ou des produits chimiques, plutôt que de l’énergie. Cette entreprise a une installation à Edmonton et une autre prévue à Varennes, au Québec.

Mais Collins affirme que les installations de Varme seraient les premières au Canada à produire de l’énergie à partir de déchets et à capturer l’excès de carbone et à le stocker sous terre, un processus qui a été testé en Norvège, mais n’a pas encore été testé au Canada.

Potentiel de capture du carbone

L’entreprise a décidé de s’établir en Alberta en partie à cause de la géologie de la province, qui est parmi les meilleurs au monde pour le stockage du carbone . C’est un contraste marqué avec la Norvège, où le carbone doit être transporté jusqu’à la côte et canalisé sous le fond marin, selon Andreas Karlsen.

“J’appellerais [Alberta] point zéro pour la capture du carbone à l’échelle mondiale, et c’est pourquoi nous aimerions concentrer une grande partie de notre capital dans la construction de nos usines au Canada », a déclaré Karlsen, responsable de l’énergie à partir des déchets chez Green Transition Holding, propriétaire de la technologie de gazéification Aitos et d’un portefeuille d’autres sociétés.

Sean Collins est PDG de Varme Energy, une filiale canadienne de Green Transition Holding AS en Norvège. (Soumis par Rory Wheat)

Varme vise initialement des installations à Edmonton, le cœur industriel voisin et à Innisfail, en Alberta.

Jean Barclay, maire d’Innisfail, a signé une lettre d’intention avec Varme pour soutenir le travail de l’entreprise, même si elle a déclaré que d’autres municipalités devraient s’engager à contribuer aux déchets pour que le projet fonctionne.

“Nous verrons où cela va, mais je suis très excitée de voir ce qui en résulte”, a-t-elle déclaré.

Poussée à long terme pour la valorisation énergétique des déchets

Pendant ce temps, un autre groupe du sud de l’Alberta s’attèle lentement au processus de construction d’une usine de valorisation énergétique des déchets depuis 2009.

Tom Grant est maire de Vulcan, une ville située à environ 130 kilomètres au sud de Calgary, et président de la Southern Alberta Energy from Waste Association. Il a dit que l’enfouissement a toujours été la solution par défaut en Alberta et dans de nombreuses régions du Canada parce que “nous avons tellement de terres, et la terre est bon marché et nous pouvons l’enterrer, la cacher”.

Le comté de Vulcan est un district municipal situé au sud de Calgary, en Alberta. (Elise von Scheel/CBC)

“Mais tôt ou tard, cela va revenir nous hanter”, a-t-il dit, notant que certaines municipalités ont dû creuser leurs décharges après que des déchets se sont infiltrés dans les eaux souterraines.

Au cours de la dernière décennie, le groupe de Grant, qui comprend environ 50 municipalités, a dépensé environ 1,5 million de dollars en études et évaluations techniques, dont l’une consistait à creuser dans les déchets pour avoir une meilleure idée de ce qui s’accumule dans les décharges. Ils ont maintenant choisi un emplacement pour le projet et cherchent à déterminer quelle entreprise le construira et l’exploitera.

“Il y a beaucoup de réglementations que nous devons suivre pour en construire une qui soit correcte et en construire une qui soit faite correctement”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons bien faire les choses et c’est pourquoi cela a pris si longtemps.”

Une maquette montre la conception de Varme Energy pour les usines de valorisation énergétique des déchets au Canada. (Soumis par Andreas Karlsen)

Bien que Varme ne soit pas en lice (la société affirme qu’elle n’était pas opérationnelle au moment de la clôture du processus d’appel d’offres), Grant s’est dit heureux de voir davantage d’entreprises se lancer sur le terrain, à condition qu’elles puissent tenir leurs promesses.

“Dans le passé, nous avons vu des entreprises arriver et vous promettre quelque chose et vous inscrire, puis elles ne peuvent pas tenir la promesse, et cela rend la situation mauvaise pour tous les autres qui sont légitimes.”

Les opinions varient sur la technologie

Le niveau de soutien à l’industrie de la valorisation énergétique des déchets peut varier à l’intérieur du pays.

Invest Alberta, une société d’État qui aide à attirer des investisseurs internationaux dans la province, donne au secteur un vote de confiance.

« L’installation d’installations novatrices et éprouvées de valorisation énergétique des déchets en Alberta contribue à la croissance du secteur de l’énergie propre de l’Alberta et aide à respecter l’engagement du Canada à réduire les émissions de méthane et de GES », a déclaré Stacie Lara, directrice des investissements énergétiques chez Invest Alberta.

« Il existe un potentiel important de croissance du marché canadien de la valorisation énergétique des déchets grâce aux innovations et aux partenariats qui commencent ici même en Alberta.

Andreas Karlsen est responsable de l’énergie issue des déchets au sein de la société norvégienne Green Transition Holding, qui possède un portefeuille d’entreprises dans les domaines de l’énergie issue des déchets, du chauffage urbain bioénergétique et de la capture et du stockage du carbone. (Soumis par Rory Wheat)

Pour sa part, le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta affirme qu’il soutient le processus de transformation des déchets en énergie, mais uniquement dans les situations où les matériaux ont une valeur calorifique élevée et où aucune option de recyclage viable n’est disponible.

Le gouvernement fédéral a une opinion plus mesurée des technologies de valorisation énergétique des déchets.

Dans une déclaration à CBC, un porte-parole d’Environnement et Changement climatique Canada a déclaré que si les décisions en matière de gestion des déchets sont généralement prises au niveau local ou provincial, la priorité fédérale est d’abord de réduire les déchets, puis de récupérer la valeur après coup, de réduire le besoin pour élimination finale.

“Alors que la valorisation énergétique des déchets joue un rôle dans la gestion des déchets plastiques, ces processus sont plus bas dans la hiérarchie des déchets”, indique le communiqué, qui note que le gouvernement a commandé une étude sur la technologie de valorisation énergétique des déchets qui devrait se terminer prochainement. Mars.

Pour l’instant, Collins a déclaré que la priorité de Varme était de rechercher des engagements à long terme pour ses installations, qui visent à traiter entre 100 000 et 200 000 tonnes de déchets par an. Il a également noté que l’entreprise se considère comme un complément au compostage et au recyclage, comme une option pour les produits contaminés, plutôt que comme un concurrent.

Quant à Grant, le maire de Vulcan, il continue d’aller de l’avant avec son objectif de longue date de construire une installation de valorisation énergétique des déchets dans le sud de l’Alberta. Il espère qu’une fois le premier construit, il sera plus facile pour le deuxième et le troisième de décoller.

“Mon noble objectif serait de ne voir aucun enfouissement dans la province de l’Alberta”, a-t-il déclaré.