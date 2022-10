Une entreprise nigériane dit qu’elle ne peut pas expédier de gaz naturel après les inondations

Une grande société énergétique nigériane déclare qu’elle ne peut pas livrer de gaz naturel comme promis dans ses contrats après que des inondations meurtrières ont entravé ses opérations, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de la plus grande économie d’Afrique à répondre à la demande locale et internationale accrue pendant une crise énergétique provoquée par la guerre de la Russie en Ukraine.

Nigeria LNG Limited, ou NLNG, a déclaré une “force majeure” cette semaine, ce qui signifie qu’il est incapable de remplir ses obligations contractuelles de fournir le carburant utilisé dans le monde pour produire de l’électricité, chauffer les maisons et faire fonctionner les usines après que les inondations ont entraîné une “perturbation importante”. de l’approvisionnement en gaz.” Environ 3,8% de l’approvisionnement mensuel mondial pourrait être affecté, risquant une hausse des prix, a déclaré Rystad Energy.

Le NLNG est une joint-venture entre le gouvernement nigérian, qui est l’actionnaire majoritaire, et des géants de l’énergie, dont Shell à Londres et Eni en Italie. Avec une capacité de production de plus de 20 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, ou GNL, par an, il s’agit de la plus grande entreprise gazière du Nigeria, mais sa capacité de production n’était que de 68 % en raison du vol de pétrole et du vandalisme des pipelines qui sévit dans le pays.

Alors que l’Europe est confrontée à une crise énergétique après que la Russie a fortement réduit les flux de gaz naturel pendant la guerre en Ukraine, le Nigeria et d’autres pays africains ont convenu de travailler pour aider à répondre aux besoins accrus de l’Union européenne en matière d’approvisionnement en gaz. Le Nigéria possède les plus grandes réserves de gaz naturel d’Afrique, mais sa capacité à répondre à ces demandes est remise en question, alors même que les niveaux de stockage européens ont réussi à atteindre 92 % avant la saison de chauffage hivernale et que les prix du gaz ont récemment chuté.

Les inondations de cette année – les pires depuis une décennie – ont tué plus de 600 personnes, déplacé 1,3 million de personnes et “aggravé ce qui était déjà une mauvaise situation” pour la compagnie nationale de gaz, a déclaré Toyin Akinosho, un consultant nigérian en énergie.

Les eaux de crue ont également submergé de nombreuses communautés riveraines de la région riche en pétrole du delta du Niger, où se trouvent les installations de pétrole brut du Nigeria, menaçant le fonctionnement des compagnies pétrolières locales et internationales. Le Nigeria est membre du cartel pétrolier de l’OPEP qui produit du brut pour les marchés mondiaux.

Akinosho a exprimé des doutes quant à la rapidité avec laquelle la perturbation pourrait être résolue pour permettre au Nigeria de reprendre l’expédition de gaz vers l’UE, qui obtient 14% de ses importations de GNL de la nation africaine, ainsi que d’autres acheteurs en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie.

Les analystes craignent que si la perturbation de l’approvisionnement en gaz persiste, cela entraînerait une nouvelle baisse des revenus du gouvernement à un moment où le Nigeria est confronté à une crise de trésorerie causée par la baisse de la production de brut au fil des ans.

La force majeure pourrait “provoquer un resserrement supplémentaire des marchés du NLNG” avant l’hiver, alors qu’il fait face à une demande de gaz plus élevée, a déclaré Olufola Wusu, un expert du pétrole et du gaz qui faisait partie d’une équipe qui a aidé à revoir la politique nationale du Nigeria en matière de gaz.

“Il y a de fortes chances que si nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande locale, il est très peu probable que nous ayons suffisamment de gaz à exporter. Et cela signifie que certains de nos clients pourraient être contraints de chercher du GNL auprès d’autres fournisseurs”, a déclaré Wusu.

Un porte-parole de Timipre Sylva, ministre nigérian du pétrole, a refusé de s’exprimer sur la question, et la compagnie gazière n’a pas immédiatement répondu aux questions sur ses options pour faire face aux inondations.