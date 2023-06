Une entreprise mondiale d’élevage de saumon avec des liens en Colombie-Britannique soutient l’aquaculture terrestre au Japon

Le soutien d’une ferme salmonicole terrestre au Japon par une entreprise mondiale ayant des liens avec des fermes piscicoles océaniques en Colombie-Britannique a amené des groupes autochtones et de conservation à demander au gouvernement fédéral d’accélérer sa transition des fermes à filet ouvert.

La marée internationale dans le domaine de l’aquaculture se déplace vers les fermes salmonicoles terrestres, et plus tôt le Canada s’impliquera, mieux ce sera pour la protection du saumon sauvage menacé et l’avenir de l’aquaculture en Colombie-Britannique, affirment les représentants de la BC First Nation Wild Salmon, qui compte 120 membres. Alliance et groupe à but non lucratif Wild Salmon Forever/Wild First.

« Le Canada doit vraiment décider à ce stade s’il veut du saumon sauvage du Pacifique ou s’il veut cette industrie sale et nuisible. Il ne peut pas avoir les deux », a déclaré Tony Allard, fondateur de Wild Salmon Forever/Wild First, dans une interview. « C’est comme ça que je le vois. C’est difficile de s’en sortir. »

Les fermes piscicoles à filet ouvert au large des côtes de la Colombie-Britannique sont un point d’éclair, des groupes environnementaux et certaines nations autochtones affirmant que les fermes transmettent des maladies au saumon sauvage, tandis que l’industrie et certains politiciens locaux affirment que des milliers d’emplois sont menacés si les opérations sont supprimées.

Plus tôt ce mois-ci, la ministre fédérale des Pêches, Joyce Murray, a annoncé son intention de prolonger une période de consultation pour un plan de transition visant à abandonner les fermes salmonicoles à filet ouvert en Colombie-Britannique d’ici 2025.

Murray a annoncé en février dernier que le gouvernement ne renouvellerait pas les licences de 15 fermes d’élevage de saumon atlantique en filet autour des îles Discovery de la Colombie-Britannique.

Ce mois-ci, elle a déclaré que les consultations pour 79 autres fermes à filet ouvert se poursuivraient désormais tout au long de l’été, avec une décision sur le plan de transition à venir à une date non annoncée.

« Ils doivent également réaliser que c’est là que l’industrie se dirige », a déclaré Bob Chamberlin, porte-parole de la First Nation Wild Salmon Alliance, dans une entrevue. « Personne ne se connecte comme avant. Personne ne mine comme avant. Tout évolue et il est temps que cette industrie fasse de même.

Il a dit que lors de sa visite en Norvège il y a plus de dix ans, les responsables de l’industrie salmonicole ont déclaré qu’ils exploitaient des fermes piscicoles à filet ouvert en Colombie-Britannique parce qu’elles étaient autorisées par le gouvernement.

« C’était la dernière fois que je suis allé en Norvège pour leur parler », a-t-il déclaré. « J’ai réalisé que le combat était à la maison. »

Chamberlin a déclaré qu’il était maintenant plus convaincu que jamais de faire retirer les fermes salmonicoles des eaux de la Colombie-Britannique après avoir appris que le projet terrestre près de Tokyo était en cours de construction avec le soutien financier de la société norvégienne Grieg Group, qui a des liens d’investissement avec Grieg Seafood de Campbell River.

Grieg Seafood exploite une écloserie de poissons, 22 élevages de saumon de mer et emploie environ 200 personnes en Colombie-Britannique

Amy Jonsson, directrice des communications de Grieg Seafood, a déclaré dans un communiqué que Grieg Seafood de Campbell River n’avait pas investi dans le projet d’élevage de saumon terrestre Proximar Seafood basé en Norvège au Japon.

Elle a déclaré que Grieg Group of Norway est le principal investisseur de Greig Seafood et un actionnaire de Proximar Seafood.

Un porte-parole de Proximar Seafood n’a pas pu être joint pour commenter le projet de salmoniculture terrestre estimé à 88 millions de dollars, mais le site Web de la société a déclaré que la ferme est située à environ une heure de route de Tokyo, près du mont Fuji, et produira jusqu’à 5 300 tonnes d’Atlantique d’élevage. saumon chaque année.

Jonsson a déclaré que la transition de l’industrie des fermes à filet ouvert vers les fermes terrestres reste difficile sur plusieurs fronts, techniquement et financièrement.

« Fermer l’intégralité du cycle de production sur terre n’a pas encore été prouvé viable à l’échelle commerciale », a-t-elle déclaré dans le communiqué. « Développer la technologie et les compétences est le premier défi qui doit être résolu. »

Jonsson a également déclaré qu’une fois que la technologie terrestre deviendra viable, les installations seront probablement situées plus près de leurs marchés, ce qui pourrait entraîner des pertes d’emplois dans les communautés rurales.

La BC Salmon Farmer’s Association, qui représente environ 95 % des pisciculteurs de la province, a déclaré qu’une analyse économique commandée par le gouvernement provincial a conclu que le passage à la salmoniculture terrestre pourrait coûter jusqu’à 2,2 milliards de dollars, et que la production et les bénéfices du produit était insaisissable.

«Déplacer tout le secteur sur terre n’est pas une option réaliste, ni nécessaire pour protéger le saumon sauvage», a déclaré le président de l’association, Brian Kingzett, dans un communiqué en février dernier. « Les nombreuses évaluations scientifiques du gouvernement fédéral ont confirmé que les élevages de saumon atlantique ne posent qu’un risque minimal pour l’abondance et la diversité du saumon sauvage dans le cadre des pratiques actuelles de gestion de la santé des poissons.

Kingzett n’était pas disponible pour d’autres commentaires.

Allard, qui exploite une société d’investissement privée à West Vancouver, a déclaré qu’il soutenait l’élevage du saumon, mais pas les fermes océaniques à filet ouvert.

« Je suis un capitaliste », dit-il. «Je vois qu’il y a un besoin là-bas et une entreprise là-bas, mais vous ne pouvez pas fonder votre entreprise sur la pollution gratuite et la destruction d’une espèce clé de voûte emblématique. Plus nous hésitons à adopter une technologie désormais éprouvée et jouons à nos avantages, plus nous risquons de gaspiller notre avantage de premier arrivé sur la côte du Pacifique.

Selon une déclaration du bureau de Murray à Pêches et Océans Canada, « le Canada peut être un chef de file mondial de l’aquaculture durable, tout en veillant à protéger les espèces clés comme le saumon sauvage du Pacifique.

MPOJaponSaumoniculture