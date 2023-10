NORTH KINGSTOWN, RI — Superior Comfort Inc. accepte actuellement les candidatures pour son troisième cadeau annuel de système de chauffage pour une maison dans le besoin avant l’hiver.

«C’est littéralement mon appel téléphonique préféré en décembre», a déclaré Sherry Ledsworth, copropriétaire de Superior Comfort.

À la fin de l’automne dernier, l’entreprise a fait don d’un système de chauffage à la famille McKnight, de North Kingstown. L’année inaugurale a vu un résident de Newport remporter le tirage au sort.

“Cela a définitivement été un succès, quel que soit le nombre de candidatures que nous recevons, car de toute façon, nous aidons définitivement quelqu’un qui en a vraiment besoin”, a déclaré Ledsworth, concernant l’origine du concours. « Nous faisons beaucoup de dons à la fin de l’année, et il y a trois ans, j’ai regardé mon mari et je me suis dit : « Tu sais, pourquoi ne pas offrir un système de chauffage gratuit ? … Nous faisons beaucoup de choses localement dans notre ville – des garde-manger, des refuges pour animaux et des ligues de baseball pour enfants. Mais j’essayais juste de voir un peu plus grand et je suppose que mon attente est simplement de pouvoir faire passer le message qu’il existe de l’aide. Peut-être pouvons-nous inciter davantage d’entreprises capables de le faire à le faire.

Le cadeau Superior Comfort s’étend à l’échelle de l’État et ne se limite pas au comté du Sud, a déclaré Ledsworth.

« La première année, nous n’avons pas eu beaucoup de candidats, ce qui m’a vraiment surpris », a déclaré Ledsworth. «Mais je pense que c’était (à cause de) un peu d’incrédulité. Je ne pense pas que les gens pensaient vraiment que nous donnions un système gratuitement. Mais la deuxième année s’est agrandie et j’espère que cette année, elle le sera un peu plus, pour les gens qui en ont besoin.

Toute personne visitant le site Web de Superior Comfort sera accueillie par une fenêtre contextuelle blanche et jaune avec une maison bleue. La fenêtre contextuelle indique « Aidez votre voisin à rester au chaud » et en dessous, « en savoir plus ».

Le lien les mènera à une page de candidature et leur demandera pourquoi la personne en tête a besoin d’un nouveau système de chauffage.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 novembre. Un tirage au sort aura lieu le 1er décembre.

Superior Comfort offrira au gagnant un système de chauffage gratuit d’une valeur allant jusqu’à 12 000 $.

“Le système (en cours de remplacement) doit avoir plus de 15 ans et ils doivent être propriétaires de leur propre maison”, a déclaré Ledsworth. « Une autre partie amusante est lorsque nous envoyons nos gars… (pour remplacer les systèmes). Évidemment, ils sont payés, mais c’est une bonne impression. Ensuite, ils le rapportent au magasin et en parlent. C’est bon. Cela leur fait du bien d’être impliqués.

Concernant ce qui entre dans l’installation, chaque cas varie, a déclaré Ledsworth.

“Cela dépend de ce dans quoi nous nous dirigeons réellement”, a déclaré Ledsworth. « Vous ne savez pas vraiment dans quoi vous vous engagez. Vous lisez ces histoires et… vous n’en avez aucune idée. Le système de Devin, vainqueur l’année dernière, était très vieux. Son réservoir d’huile fuyait. C’était beaucoup plus approfondi sur ce que nous devions remplacer – du point de vue de la sécurité, pour elle et sa famille. Donc, on choisit le gagnant, on envoie notre chef de projet là-bas. Il fait une liste, un plan et puis… (on commande) ce dont on a besoin auprès de nos fournisseurs. Ensuite, nous envoyons notre équipe sur place et ils retirent tout, ils s’en débarrassent et la famille dispose d’un nouveau système de chauffage.

Ledsworth a déclaré que son entreprise avait décidé d’offrir un système de chauffage parce que vivre avec la climatisation est « plutôt un luxe ». Mais il faut du chauffage.

“Savoir que vous ne pouvez pas vous le permettre et que vous avez des enfants, ou quoi que ce soit qui se passe dans votre vie, doit être un sentiment terrible”, a déclaré Ledsworth. «Donc, mon attente est d’aider quelqu’un. Tout ce que vous mettez dans l’univers revient.