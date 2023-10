(COLORADO SPRINGS) — En regardant par la fenêtre avant de Roadrunner Pizza and Pasta, Marshall Motes lançait de la pâte à pizza fraîche en l’air. Cette année, ce joyau de la pizzeria de quartier célèbre 40 ans au service de la communauté du sud du Colorado.

Les nouveaux propriétaires de la pizzeria sont Grace et Marshall Motes, qui conservent les tartes selon les recettes originales et les éléments de menu signature les mêmes.

“En fait, j’ai vécu dans le quartier quand j’étais enfant pendant un certain temps, donc je connaissais Roadrunner”, a déclaré Grace Motes. «Alors, quand nous avons vu qu’il était à vendre, nous nous sommes dit : d’accord, nous allons le faire. Nous avons rencontré les propriétaires, c’étaient des gens formidables et c’était donc juste une nouvelle aventure pour nous et pour notre famille.

Le nouveau propriétaire, Marshall Motes, a lancé une pâte à pizza en l’air avant l’ouverture du restaurant.

Les deux vont faire une pizza-palooza alors qu’ils apprennent à naviguer dans cette petite pizzeria locale et les gens qui en sont les habitués. Parmi ces clients fidèles, Charles Dudock vient dans ce lieu de quartier depuis 2005.

«J’ai acheté une maison dans le quartier ici», a déclaré Dudock. «Donc c’était local, nous venions un jour, nous essayions, c’était super. J’ai très bien connu les propriétaires, les derniers, et ces gens ont perpétué la tradition. C’est la même pizza, donc c’est tout simplement génial.

Lorsqu’il s’agit de servir la communauté pendant des décennies, Dudock n’a pas été choqué lorsqu’il a décrit à quel point la nourriture était délicieuse.

“Ils doivent avoir de la bonne nourriture, sinon je pense qu’ils sont partis depuis longtemps”, a déclaré Dudock. “Donc, si vous êtes dans le quartier, vous voudrez peut-être y jeter un coup d’œil.”

Un favori des fans au menu ne contient pas de sauce tomate, mais est enrobé de haricots frits, de fromage cheddar et bien d’autres délices.

“C’est notre pizza taco signature”, a déclaré Motes. « C’est l’une de nos pizzas les plus populaires. Fondamentalement, c’est une pâte à pizza ordinaire préparée à la main, puis nous utilisons une sauce aux haricots frits avec un assaisonnement dedans et c’est un assaisonnement top secret, puis nous la garnissons de crème sure, de laitue, de tomate, d’olives noires, de fromage cheddar et puis nous mettez dessus du fromage nacho écrasé Doritos.

L’un des favoris des fans au menu est la pizza taco qui est garnie de haricots frits au lieu de sauce tomate.

Même s’ils sont peut-être nouveaux dans le monde de la pizza, Motes a décrit comment ils ont été accueillis à bras ouverts dans la communauté.

“C’était un peu surréaliste”, a déclaré Motes. « La première année est une véritable expérience d’apprentissage, il suffit d’apprendre à tout faire, à gérer le restaurant, le personnel et toute la nourriture, à tout commander, à connaître tous les clients. Nous avons beaucoup de clients fidèles qui viennent régulièrement depuis plus de 20 ans.

Avec l’aimable autorisation de Maggy Wolanske, journaliste de FOX21 News

Alors que la ville de Colorado Springs s’agrandit, ces restaurants familiaux laissent leur marque sur les gens qui ont trouvé du réconfort dans ces lieux uniques en leur genre.

“Je préfère dépenser mon argent localement plutôt que de me rendre à Denver ou quelque chose comme ça et peut-être obtenir quelque chose que je ne veux pas ou que je n’aime pas”, a déclaré Dudock. “Donc, quand je viens ici, je sais ce que j’obtiens et c’est à un prix raisonnable et comme je l’ai dit, ils prennent vraiment soin et sont fiers de ce qu’ils font.”

Une pizza est presque prête à être mise en boîte pour un client affamé.

En accueillant nouveaux et anciens clients, il ne fait aucun doute que cette pizzeria de quartier conservera à jamais le charme de son ouverture originale.

“C’est une pizzeria de quartier et nous proposons uniquement des plats à emporter et des livraisons, pas d’endroit où nous asseoir pour déguster notre nourriture”, a déclaré Motes. « Nous livrons à toutes ces personnes qui vivent dans ce quartier plus ancien depuis près de 40 ans et leurs enfants grandissent maintenant et fondent leur propre famille. Je pense qu’il est simplement important que les gens soutiennent les entreprises locales.

La pizzeria est ouverte du dimanche au jeudi de 16h à 21h et le vendredi et samedi de 16h à 22h. Vous pouvez également retrouver le menu et commander en ligne sur roadrunnerpizza.co.