Une entreprise liée aux conservateurs impliquée dans des campagnes “secrètes” en Afrique – Guardian

Le groupe CT aurait travaillé pour faire basculer les élections présidentielles en RDC et en Zambie tout en faisant pression au nom des sociétés minières

La société de lobbying australienne CT Group, qui entretient des liens étroits avec le Parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni, a tenté d’influencer les élections dans les pays africains dans l’intérêt des sociétés minières, a rapporté jeudi The Guardian, citant des documents divulgués.

Le copropriétaire de CT Group, Lynton Crosby, a dirigé les campagnes électorales des conservateurs en 2005 et 2017, ainsi que les campagnes réussies de Boris Johnson à la mairie en 2008 et 2012. De nombreux anciens employés de l’entreprise se sont finalement retrouvés au siège du Parti conservateur et au gouvernement, Le Guardian a rapporté.

Outre des campagnes bien connues en Australie, au Royaume-Uni et ailleurs, la société de lobbying a mené un certain nombre de “projets politiques secrets” dans les nations africaines.

Citant les documents divulgués, le point de vente a révélé que CT Group – anciennement connu sous le nom de CTF Partners – travaillait pour l’entreprise canadienne First Quantum Minerals au début des années 2010.

Lorsque le permis d’exploitation du cuivre de First Quantum Minerals a été révoqué par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC), CT Group a proposé à son client un plan secret pour discréditer le président de l’époque, Joseph Kabila, tout en soutenant “la personne la plus probable» pour le battre, selon les documents.

Les documents suggèrent que CT Group devait gagner 1,2 million de livres sterling de frais, avec un bonus de 1 million de livres sterling disponible s’il atteignait certains objectifs. Il n’est pas clair si ces objectifs ont été atteints, car Kabila a finalement été déclaré vainqueur.

Trois ans après la campagne en RDC, le groupe CT aurait été impliqué dans une autre «projet politique secret», cette fois en Zambie. Le client dans ce cas appartenait également au secteur minier, selon The Guardian, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agissait de First Quantum ou non.

“Il n’y a aucune suggestion que le groupe CT se soit livré à des activités illégales au nom de clients du secteur minier,“, a déclaré le Gardien.

Le groupe CT a déclaré au journal qu’il avait soutenu “campagnes dans divers pays, dont la RDC et la Zambie» et que le lobbying des candidats aux élections fait partie de «le processus démocratique.

La société a également souligné que lorsqu’elle travaille sur des campagnes électorales, elle adhère strictement à toutes les «lois et règlements » des pays concernés.

En 2019, dans une autre enquête exclusive, The Guardian a affirmé que CT Group, agissant dans l’intérêt de ses clients, avait lancé une campagne publicitaire secrète sur Facebook. Selon le point de vente, la société dirigeait plusieurs groupes de médias sociaux soi-disant «de base» pour promouvoir certaines opinions politiques, y compris celles pro-Brexit.