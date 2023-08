Une entreprise lance GoFundMe pour un employé de Kelowna blessé dans un délit de fuite

Une entreprise de piscines de Kelowna recueille des fonds pour l’un de ses employés alors qu’il se bat pour sa vie à l’hôpital général de Kelowna.

Un homme identifié dans un GoFundMe comme Cylie aurait roulé à vélo le 28 juillet lorsqu’il a été heurté par un véhicule qui a ensuite pris la fuite.

L’employeur de Cylie, Hampton Pools and Landscape, a ouvert la collecte de fonds avec un objectif de 10 000 $ pour aider Cylie à payer les factures médicales, la réadaptation et les autres frais de subsistance.

La collecte de fonds indique que l’homme reste à l’hôpital et a récemment été retiré du système de survie, mais qu’il a un long chemin à parcourir pour se rétablir.

