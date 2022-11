Une entreprise japonaise propose du linge de lit qui ressemble à de la fourrure de chat

Caresser un chat peut s’avérer être un excellent anti-stress. Selon des études, caresser un chat pendant 10 minutes peut réduire la quantité de cortisol, une hormone du stress, dans la salive. Cependant, ceux qui n’ont pas pu se trouver un chat de compagnie peuvent désormais connaître l’agréable sensation de passer leurs mains dans sa fourrure, gracieuseté d’une société japonaise, Nissen.

L’entreprise de vêtements et d’articles ménagers a récemment mis au point un produit intéressant, une gamme de draps et de couvertures ressemblant à de la fourrure de chat. Baptisés Neko Feel lin, ceux-ci sont faits d’une matière qui donne l’impression d’être en contact avec de la fourrure de chat.

L’entreprise a décidé de travailler sur un tel produit lorsqu’une jeune employée et une amoureuse des chats se sont plaintes que son appartement avait une politique interdisant les chats. Réalisant que cela pourrait être un problème rencontré par de nombreux amoureux des chats, la direction a décidé d’en faire une perspective commerciale.

SoraNews24 a rapporté qu’après avoir créé des prototypes, Nissen a commencé à interroger les membres de son personnel, qui avaient des chats, sur la douceur, l’épaisseur et la longueur des fibres du matériau. Même la coloration, qui est connue pour avoir des teintes plus foncées à la base des poils et blanches aux pointes, semble avoir été influencée par des races de chats comme le bleu russe et le scottish fold. Ces surmatelas sont disponibles en tailles simples, semi-doubles et doubles, tandis que les couvertures sont disponibles en tailles simples et doubles. Son prix démarre à partir de Rs 1200 pour un lit simple et Rs 3300 pour un lit double.

Il est devenu évident qu’il y a beaucoup d’amoureux des chats, car le premier lot de marchandises a été épuisé dès que Nissen a annoncé son lancement via ses poignées de médias sociaux. Cependant, il n’est pas clair si la société exploitera également le marché indien ou non.

